İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan indirdi

Çorum'da girdiği bunalım sonucu bir otoparkın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci polis ikna ederek aşağıya indirdi.

Edinilen bilgilere göre, S.Ö (23) adlı genç Aynalı 2. Sokak'ta 4 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden esnaflar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin atlama ihtimaline karşı her türlü tedbir alınırken, çatıya çıkan polisler ve olay yerine gelen ailesi S.Ö'yü intihar girişiminden vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Genç, olay yerine belediye başkanı ve yardımcısının gelmesini istedi. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmeler sonucu intihar teşebbüsünden vazgeçen S.Ö. aşağıya indirildi. Daha sonra ambulansa alınan genç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

ÇORUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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