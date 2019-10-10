“Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan “Barış Pınarı Harekâtı”na destek için merkezi anons sisteminden mehter marşı yayınlattı.

Belediye bünyesinde kullanılan araçların ve Belediye hizmet binasının bayraklarla donatılması talimatı veren Başkan Şahiner, tüm Sungurlulara ordumuza destek için ev ve iş yerlerine bayrak asmaları ricasında bulundu.

ÇORUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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