Sungurlu'da ‘Durakta Matematik’ Projesi Başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediyenin desteğiyle “Durakta Matematik Projesi” hayata geçirildi.

Proje sorumlusu Yavuz Selim İlkokulu öğretmeni Seher Kahraman'ın katkıları ile gerçekleşen ve eğitimci Mukaddes Karip’in çizimlerinin görsel olarak kullanıldığı proje de amaç hayatın her alanında var olan matematiğin gücünün ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Projenin öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri adına önemli olduğunu ifade eden Başkan yardımcısı Sarıyüce, "Proje, çeşitli yöntemlerle matematiği sevdiren, matematiğin korku olmasını ortadan kaldıran önemli bir projedir. Matematiğin korkulacak bir şey olmaktan çıkartıp, hayatın ta kendisi olduğunu öğreten bir projedir. Her tarafta matematiğin öğrenilebileceğini ve ilgiyle dinlenebileceğini anlatan yenilikçi bir yaklaşımdır. Sungurlu'da bu projeye başladık. 'Durakta matematik' projesi 81 ilimizde 164 öğretmenimizle birlikte yürütülmektedir" diye konuştu.

Proje Sorumlusu Seher Kahraman ise, “Durakta Matematik Projesi” ile hepimizin hayatında var olan matematiğin saklandığı yerden çıkarıp eğlenceli çizimleriyle yeniden keşfetmemizi, matematik dersini korkulu bir rüya olmaktan çıkarıp sevdirerek ve eğlenerek öğrenmeyi hedefliyoruz. Eğlenerek öğrenmenin ne kadar etkili olduğunu gösteren, yeni nesil öğrenme yöntemlerini aktararak 7’den 70’e herkesi duraklarda buluşturan ve 81 il’de her gün biraz daha ilgi uyandırıp etwinning kapsamında uluslararası bir duruma gelen bu projede yer almanın gurur ve onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahraman, pojeye verdiği desteklerden dolayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür etti.

ÇORUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:17

YATSI 19:35

