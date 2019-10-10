Sungurlu'da ‘Durakta Matematik’ Projesi Başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sungurlu'da ‘Durakta Matematik’ Projesi Başladı

İHA

Sungurlu'da ‘Durakta Matematik’ Projesi Başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediyenin desteğiyle “Durakta Matematik Projesi” hayata geçirildi.
Proje sorumlusu Yavuz Selim İlkokulu öğretmeni Seher Kahraman'ın katkıları ile gerçekleşen ve eğitimci Mukaddes Karip’in çizimlerinin görsel olarak kullanıldığı proje de amaç hayatın her alanında var olan matematiğin gücünün ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.
Projenin öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri adına önemli olduğunu ifade eden Başkan yardımcısı Sarıyüce, "Proje, çeşitli yöntemlerle matematiği sevdiren, matematiğin korku olmasını ortadan kaldıran önemli bir projedir. Matematiğin korkulacak bir şey olmaktan çıkartıp, hayatın ta kendisi olduğunu öğreten bir projedir. Her tarafta matematiğin öğrenilebileceğini ve ilgiyle dinlenebileceğini anlatan yenilikçi bir yaklaşımdır. Sungurlu'da bu projeye başladık. 'Durakta matematik' projesi 81 ilimizde 164 öğretmenimizle birlikte yürütülmektedir" diye konuştu.
Proje Sorumlusu Seher Kahraman ise, “Durakta Matematik Projesi” ile hepimizin hayatında var olan matematiğin saklandığı yerden çıkarıp eğlenceli çizimleriyle yeniden keşfetmemizi, matematik dersini korkulu bir rüya olmaktan çıkarıp sevdirerek ve eğlenerek öğrenmeyi hedefliyoruz. Eğlenerek öğrenmenin ne kadar etkili olduğunu gösteren, yeni nesil öğrenme yöntemlerini aktararak 7’den 70’e herkesi duraklarda buluşturan ve 81 il’de her gün biraz daha ilgi uyandırıp etwinning kapsamında uluslararası bir duruma gelen bu projede yer almanın gurur ve onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kahraman, pojeye verdiği desteklerden dolayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür etti.

ÇORUM

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek
YEREL HABERLER “Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek
Çorum’un talepleri Bakan Kurum’a iletildi
YEREL HABERLER Çorum’un talepleri Bakan Kurum’a iletildi
Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü
İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan indirdi
YEREL HABERLER İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan ...
TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 3 - Başkent Akademi FK: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 3 - Başkent Akademi FK: 2
Eğitim ve araştırma hastanesi’nde deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Eğitim ve araştırma hastanesi’nde deprem tatbikatı
MHP İl Başkanı Karapıçak’tan Gür’e iade-i ziyaret
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karapıçak’tan Gür’e iade-i ziyaret
Mitsubishi Electric’ten Hitit’e laboratuar
YEREL HABERLER Mitsubishi Electric’ten Hitit’e laboratuar
Çorum Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Tamir ettiği asansör kabininin altında kalan teknisyen, öldü
YEREL HABERLER Tamir ettiği asansör kabininin altında kalan ...
Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen ...
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda ...
Çorum'da 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 ...
Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X