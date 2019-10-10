Sungurlu’da Belediye Caddesine İlk Kepçe Vuruldu

Sungurlu Belediyesi tarafından Belediye Caddesi olarak bilinen noktada yenileme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanlığı tarafından 2017 yılında yoğun bir çalışma sonrası İstanbul caddesi yenilenmiş ve estetik bir görünüm kazandırılmıştı.

İstanbul caddesiyle bağlantılı olan Belediye Caddesi de aynı şekilde yenilenerek ilçemizin hizmetine sunulacağını söyleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Çalışmak için bu göreve gönüllü olduk ve imkanlarımızı çok zorlayarak bir çok işi başardık. Belediye Caddemizin de cehresi değiştirerek esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa zamanda çalışmaların tamamlanıp caddenin faaliyete geçmesi için talimatlarımızı verdik. Sungurlumuza hayırlı olsun" dedi.

ÇORUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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