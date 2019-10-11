Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kurtulmuş’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: “Bu ...

İHA

AK Parti Genel Başkan Vekii Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Türkiye Suriyei'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildireceğini, diz çöktürerek Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekii Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Türkiye Suriyei’nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildireceğini, diz çöktürerek Suriye’nin kuzeyini terörden temizleyeceğini söyledi.
Hitit Üniversitesi akademik yıl açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Birilerinin iki gündür Türkiye’yi bir işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içerisinde olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Önce her operasyonun bir amacı vardır. Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde işgalci, emperyalist olmamış kimsenin bir karış toprağında gözü olmamıştır. Bugün de Suriye’de bu operasyonu yaparken asla Suriye’nin toprağında gözümüz olmadığını açıkça ifade etmek isteriz. Dünyanın dört bir tarafından gelerek Orta Doğu coğrafyasında Suriye’de Irak’ta yer alanların temel amacı söyledikleri gibi Orta Doğu’ya barış getirmek değil bu zengin coğrafyaya ve zengin petrol kuyularının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi kimsenin bir damla petrolünde yada bir gram altının da gözümüz yok. Bizim amacımız barışı huzuru kardeşliği getirmek” dedi.
Bir asır evvel 1. Dünya Savaşı'nın galiplerinin bütün coğrafyayı lime lime parçalayarak sınırlarla hakları birbirinden ayırmaya çalıştıklarının altını çizen Kurtulmuş, “Şimdi aynı halkları Türkler, Kürtler Araplar diyerek birbirinden ayırmaya gönüllerini ve zihinlerini parçalamaya çalışıyorlar. Amacımız bu bölgenin haklarının yeniden zihinlerini gönüllerini birleştirmek ve yeniden bu coğrafyayı esenlik yurt haline getirmektir. Bu harekatla birlikte Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildirecek diz çöktürerek ve Suriye’nin kuzeyini terörden temizleyecektir. Aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşumuna Türkiye müsaade etmeyecek. Terör koridoru planını barış koridoruna çevirerek bu harekattan başarıyla dönecektir. Yine aynı şekilde birileri bu coğrafyayı bölüp parçalamak isterken Türkiye’nin hedefi Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır. İnşallah buna gayret edeceğiz. Toprak bütünlüğünün sağlanması için büyük bir çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Bölge temizlendikten sonra güvenli bölge ilan edilen bölgeye Türkiye’de barınan Suriyelilerin bir kısmını oraya götürerek kendi memleketlerinde yaşamalarını sağlayacaklarını anlatan Kurtulmuş, “Hedefimiz barışı adaleti sağlamaktır. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmak bölge halklarının kardeşliğini temin etmektir. Bu DEAŞ’ın eline silahları kim verdi. Dünyanın dört bir tarafından 80 bin DEAŞ militanını bir iki ay içerisinde Irak ve Suriye’ye getirdiler. Dünyanın dört bir tarafından 80 bin genci izci kampına getirseniz bu kadar kısa sürede getiremezsiniz. PKK’nın, PYD’nin eline silahları kim verdi. Onlarda biliyorlar. Şimdi Türkiye’nin kendi milli güvenliğini korumak için yaptığı operasyona dil uzatanlar öncelikle Orta Doğu coğrafyasındaki bu kanlı santraç oyunda vekalet oyununda kullandıkları verdikleri destekleri düşünsünler. Yüzleri kızarsın. Türkiye bütün bu oyunları bozacak kudrettedir, kuvvettedir" diye konuştu.

ÇORUM

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu’da ‘Camideyim Huzurdayım’ projesi başladı
YEREL HABERLER Sungurlu’da ‘Camideyim Huzurdayım’ projesi başladı
Genç Girişimciler’den “Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konferansı
YEREL HABERLER Genç Girişimciler’den “Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve ...
Sungurlu’da Belediye Caddesine İlk Kepçe Vuruldu
YEREL HABERLER Sungurlu’da Belediye Caddesine İlk Kepçe Vuruldu
Sungurlu'da ‘Durakta Matematik’ Projesi Başladı
YEREL HABERLER Sungurlu'da ‘Durakta Matematik’ Projesi Başladı
“Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek
YEREL HABERLER “Barış Pınarı Harekâtı”na mehterli destek
Çorum’un talepleri Bakan Kurum’a iletildi
YEREL HABERLER Çorum’un talepleri Bakan Kurum’a iletildi
Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü
İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan indirdi
YEREL HABERLER İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan ...
TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 3 - Başkent Akademi FK: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 3 - Başkent Akademi FK: 2
Eğitim ve araştırma hastanesi’nde deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Eğitim ve araştırma hastanesi’nde deprem tatbikatı
MHP İl Başkanı Karapıçak’tan Gür’e iade-i ziyaret
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karapıçak’tan Gür’e iade-i ziyaret
Mitsubishi Electric’ten Hitit’e laboratuar
YEREL HABERLER Mitsubishi Electric’ten Hitit’e laboratuar
Çorum Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X