AK Parti Genel Başkan Vekii Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Türkiye Suriyei’nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildireceğini, diz çöktürerek Suriye’nin kuzeyini terörden temizleyeceğini söyledi.

Hitit Üniversitesi akademik yıl açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Birilerinin iki gündür Türkiye’yi bir işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içerisinde olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Önce her operasyonun bir amacı vardır. Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde işgalci, emperyalist olmamış kimsenin bir karış toprağında gözü olmamıştır. Bugün de Suriye’de bu operasyonu yaparken asla Suriye’nin toprağında gözümüz olmadığını açıkça ifade etmek isteriz. Dünyanın dört bir tarafından gelerek Orta Doğu coğrafyasında Suriye’de Irak’ta yer alanların temel amacı söyledikleri gibi Orta Doğu’ya barış getirmek değil bu zengin coğrafyaya ve zengin petrol kuyularının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi kimsenin bir damla petrolünde yada bir gram altının da gözümüz yok. Bizim amacımız barışı huzuru kardeşliği getirmek” dedi.

Bir asır evvel 1. Dünya Savaşı'nın galiplerinin bütün coğrafyayı lime lime parçalayarak sınırlarla hakları birbirinden ayırmaya çalıştıklarının altını çizen Kurtulmuş, “Şimdi aynı halkları Türkler, Kürtler Araplar diyerek birbirinden ayırmaya gönüllerini ve zihinlerini parçalamaya çalışıyorlar. Amacımız bu bölgenin haklarının yeniden zihinlerini gönüllerini birleştirmek ve yeniden bu coğrafyayı esenlik yurt haline getirmektir. Bu harekatla birlikte Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildirecek diz çöktürerek ve Suriye’nin kuzeyini terörden temizleyecektir. Aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşumuna Türkiye müsaade etmeyecek. Terör koridoru planını barış koridoruna çevirerek bu harekattan başarıyla dönecektir. Yine aynı şekilde birileri bu coğrafyayı bölüp parçalamak isterken Türkiye’nin hedefi Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır. İnşallah buna gayret edeceğiz. Toprak bütünlüğünün sağlanması için büyük bir çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölge temizlendikten sonra güvenli bölge ilan edilen bölgeye Türkiye’de barınan Suriyelilerin bir kısmını oraya götürerek kendi memleketlerinde yaşamalarını sağlayacaklarını anlatan Kurtulmuş, “Hedefimiz barışı adaleti sağlamaktır. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmak bölge halklarının kardeşliğini temin etmektir. Bu DEAŞ’ın eline silahları kim verdi. Dünyanın dört bir tarafından 80 bin DEAŞ militanını bir iki ay içerisinde Irak ve Suriye’ye getirdiler. Dünyanın dört bir tarafından 80 bin genci izci kampına getirseniz bu kadar kısa sürede getiremezsiniz. PKK’nın, PYD’nin eline silahları kim verdi. Onlarda biliyorlar. Şimdi Türkiye’nin kendi milli güvenliğini korumak için yaptığı operasyona dil uzatanlar öncelikle Orta Doğu coğrafyasındaki bu kanlı santraç oyunda vekalet oyununda kullandıkları verdikleri destekleri düşünsünler. Yüzleri kızarsın. Türkiye bütün bu oyunları bozacak kudrettedir, kuvvettedir" diye konuştu.

ÇORUM 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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