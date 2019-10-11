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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin" "Türkiye ...

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamada bulunarak, "Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin. Türkiye Kürtlere karşı bir operasyon yapmıyor. Biz Türkler Kürtler ve Arapların bu bölgede yaşayanların Müslüman ve gayri Müslüm unsurların tamamının huzur ve barış içinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin" "Türkiye Kürtlere karşı bir operasyon yapmıyor. Biz Türkler Kürtler ve Arapların bu bölgede yaşayanların Müslüman ve gayri Müslüm unsurların tamamının huzur ve barış içinde yaşamasını istiyoruz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamada bulunarak, “Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin. Türkiye Kürtlere karşı bir operasyon yapmıyor. Biz Türkler Kürtler ve Arapların bu bölgede yaşayanların Müslüman ve gayri Müslüm unsurların tamamının huzur ve barış içinde yaşamasını istiyoruz” dedi.
Hitit Üniversitesi’nin akademik yıl açılışına katılmak için Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan çalışmalar hakkında brifing alan Kurtulmuş, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın savaş olmadığının altını çizen Kurtulmuş, “Bu bir savaş değildir. Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak yapmış olduğu adı üstünde barışı sağlama operasyonudur. Yani bir ülke ile yapılan savaş değildir. Orada Türkiye’nin bu harekatı yaparken bir kere daha ifade etmek isteriz ki kimsenin bir karış toprağında bir damla petrolünde gözümüz yoktur. Bu bölgeyi işgal edenler bu bölgeye geldiklerinde Ortadoğu’nun nimetlerinin üzerine çullanmak isteyenlerin anlamak istemediği husus burasıdır.
Türkiye bu aziz millet tarih boyunca böyle olmuştur. Gittiği hiçbir yere emperyalist amaçla gitmemiş, gittiği hiçbir yerde halka zulmetmemiştir. Siviller hangi etnik yapıdan, hangi dinden olursa olsun bölgede yaşayan sivillerin tamamının hayatını garanti altına alınması için olağanüstü titizlikle bu operasyon yürütülmektedir. Hiçbir sivilin burnunun dahi kanamamasına gayret edilmektedir. Ama karşımızdaki çapulcu sürüsü uluslararası camiadan da askeri siyasi destek alan terör örgütü militanlarının neler yaptığını gördük. Sınır ilçelerimize havan mermileri ile saldırarak 6 sivilin şehit olmasına neden oldular. Elleri kırılsın” dedi.
Operasyonla ilgili Türkiye’ye yönelik eleştirileri de yanıtlayan Numan Kurtulmuş, “Bu hain örgüte destek verenlerin de bunu görmesi lazım. Türkiye’(nin operasyonuna 50 tane laf söyleyenlerin daha şimdiye kadar atılan havanlarla şehit olan siviller hakkında bir kelime söylediklerini duymadım. Bu bir çifte standarttır. Türkiye’ye karşı yapılan haksızlıktır, töhmettir. Her askeri harekatın bir hedefi vardır. Türkiye’nin hedefi orada toprak elde etmek veya işgal değildir. Türkiye’nin hedefi oradaki zenginliklerin üzerine konmak asla değildir” ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı’nın hedefleri hakkında da açıklamada bulunan Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin 4 tane temel hedefi vardır. Birincisi bölgede yoğunlaşıp yıllardır Türkiye’nin başına bela olan canını yakan terör örgütlerini bölgeden temizleyip atmaktır. İkincisi emperyal projenin Sykes Picot planının bir asır sonra ortaya koyduğu bölgenin daha fazla bölünmesi parçalanması projesinin bir ayağı olan Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu kurarak orayı barış koridoru haline getirmektir. Üçüncüsü Suriye’nin toprak bütünlüğünü temin etmektir. Dördüncüsü ise bu bölgede inşallah operasyonlar sonrası oluşacak huzur ve barış ortamında bölge haklarının kendi evlerine dönmelerini temin etmektir. Ayrıca oluşturulacak yeni yerleşim birimlerinde özellikle ülkemizde yer alan 4 milyon Suriyelinin bir kısmının oraya yerleştirilmesi için uluslararası camia ile birlikte hareket etmektir. Bu operasyon çok büyük bir titizlikle yürütüldü. Yıllar süren hazırlıklar yapıldı. İlgili tüm muhataplarla sorunun barışçıl yollarla çözülebilmesi için müzakere edildi. Hatta PYD/YPG’ye destek veren sözde müttefikimize bu destekleri kesmesi için uyarıda bulunuldu. Her vesile ile diplomasiyi tüm kurullarıyla çalıştırdık. Harekata başladığımız ana kadar tüm diplomatik kanalları açık tutmaya devam ettik”
Operasyona karşı çıkan uluslararası camiaya da tepki gösteren Kurtulmuş, “Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin. Türkiye Kürtlere karşı bir operasyon yapmıyor. Biz Türkler Kürtler ve Arapların bu bölgede yaşayanların Müslüman ve gayri Müslüm unsurların tamamının huzur ve barış içinde yaşamasını istiyoruz. Asırlardır da buna gayret ettik. Hiç boşa uğraşmasınlar, hangi senaryoyu yaparlarsa yapsınlar, hangi fitneyi çıkarırlarsa çıkarsınlar, bu halklar kıyamete kadar bu coğrafyada birlikte barış içinde yaşayacaklar. Aramıza kurulan bu fitne unsurları vekalet savaşlarının kirli aracı olan terör kırılıp atılacak o bölgede hep beraber barış içinde yaşanacak. Türk Kürt kardeştir. Terör örgütleri kalleştir. Bu kalleşlere haddini bildireceğiz. Bunları Allah’ın izniyle vekalet savaşlarının kirli araçlarını çöp sepetine atacağız. Allah milletimize devletimize zeval vermesin, ordumuzu muzaffer eylesin” şeklinde konuştu.

ÇORUM

11 Ekim 2019 Cuma

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