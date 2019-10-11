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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Misak-ı Milli sınırlarımızı sonuna kadar ...

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmak istendiğine dikkat çekerek, "O bölgede terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Neden bir asır evvel yarım kalan işleri tamamlamak için. Bölgede siyasi haritaları yeniden çizmek için. Çok sevdikleri için o silahları vermediler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Misakı Milli sınırlarımızı sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin birliğini, dirliğini sağlayacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Misak-ı Milli sınırlarımızı sonuna kadar savunacağız” “PKK’ya, PYD’ye operasyon yapıyoruz, ses FETÖ’cülerden çıkıyor” “Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanlığında aynı safta buluşuyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmak istendiğine dikkat çekerek, “O bölgede terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Neden bir asır evvel yarım kalan işleri tamamlamak için. Bölgede siyasi haritaları yeniden çizmek için. Çok sevdikleri için o silahları vermediler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Misakı Milli sınırlarımızı sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin birliğini, dirliğini sağlayacağız” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Divan Toplantıs’ına katıldı. Kurtulmuş, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı’nda askeri, diplomatik, strateji ve istihbari alanın yanında Türkiye’de kamuoyunun en iyi şekilde bilgilendirilmesi amacıyla ciddi bir hazırlık yapıldığını anlatan Kurtulmuş, kamu oyunun aydınlatılmasında ilgili kurumların gerekli çalışmayı yaptığına dikkat çekti. Toplumun bilgilendirilmesi noktasında Türkiye’nin en büyük sivil gücü olan AK Parti teşkilatlarına da büyük görevler düştüğünün altını çizen Kurtulmuş, “Bu süreçle ilgili doğru bilgileri anlatacaksınız. Şuandaki en önemli işlerimizden birisi bu. Sadece insanları bilgilendirmek değil halkımızın moralini çok yüksek tutacağız. Birlik beraberlik ruhunu yüksek tutacağız. Oraya giden askerlerimizi hep destekleyeceğiz. Bildiğiniz Çorumlu askerimiz varsa onlara moral vereceksiniz. Tüm Mehmetçiklere sahip çıkacaksınız” diye konuştu.

“PKK’ya, PYD’ye operasyon yapıyoruz, ses FETÖ’cülerden çıkıyor”
Hainler uyumadığını ve dört koldan çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, “Televizyonları görüyorsunuz. PKK’ya, PYD’ye operasyon yapıyoruz. Ses FETÖ’cülerden çıkıyor. Alakaları yok diyen bazı saflar vardı. Hemen Türkiye düşmanlığında, Tayyip Erdoğan düşmanlığında aynı safta buluşuyorlar. Bu operasyondur. Savaş değildir. Kimsenin bir karı toprağı, bir damla petrolünde gözümüz yok. Türkiye işgal kuvveti diyenler var. İşgali siz bilirsiniz. Dünyanın dört bir tarafını işgal edenler siz değil misiniz? Hint yarı kıtasını Afrika’nın Asya’nın o güzelim ülkelerini kimler işgal etti. Beyler emperyalizmi, işgali siz bilirsiniz. İnsanları aç bırakmayı, köleleştirmeyi siz bilirsiniz. Bizler ecdadımızdan ne işgal ne emperyalizm ne insanların malına mülküne çökmeyi gördük. Biz insanları hazreti insan olarak gördük. Onlara hizmet etmeyi görev bildik. Bunlar PKK’ya, PYD’ye silah verirken çok sevdikleri için vermiyorlar. Onları da bir gün kullanıp çöp tenekesine atacaklar. Bu FETÖ’yü de bir gün çöp tenekesine atacaklar. Şimdi işlerine geliyor. Güçlü ve büyük Türkiye’yi bunlar vasıtasıyla engellemek istiyorlar. 40 yıla aşkın süredir PKK, Türkiye’de terör eylemi yapmasaydı bugün Türkiye başka yerlerde olurdu. Terörle mücadeleye 2 trilyon dolar harcama yaptık” ifadelerini kullandı.
Operasyonun Kürtlere karşı yapıldığı yönündeki söylemleri de sert bir dille eleştiren Kurtulmuş, “Allah bildiği gibi yapsın. Dilin kurusun, elin kurusun. Biz Kürt kardeşlerimize karşı asla operasyon yapmıyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. O terör örgütleri Kürt kardeşlerimize de ciddi zarar veriyor. O bölgede terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Neden bir asır evvel yarım kalan işleri tamamlamak için. Bölgede siyasi haritaları yeniden çizmek için. Çok sevdikleri için o silahları vermediler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Misakı Milli sınırlarımızı sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin birliğini, dirliğini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

ÇORUM

11 Ekim 2019 Cuma

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