Mustafa Yolyapar 5. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Yolyapar’ın vefatının 5. yıl dönümü nedeniyle Ulu Mezarlık’ta anma programı düzenledi.

Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile aile fertlerinin de hazır bulunduğu programda, 12 Ekim 2014 tarihinde hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Yolyapar dualarla yâd edildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Mustafa Yolyapar’ın genç meslektaşlarına meslekte örnek olmuş başarılı bir basın mensubu olduğunu söyledi. Yolyapar ile mesai arkadaşlığı yaptıkları dönemde bir çok anılarının bulunduğunu dile getiren Erzen, merhum gazeteciye Allah’tan rahmet dilerken ailesi ve geride kalan yakınlarına ise hayırlı ömürler temennisinde bulundu.

Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da, merhum kardeşini, sevgi, özlem ve rahmetle andıklarını belirterek programa katılan tüm sevenlerine teşekkür etti.

Duanın ardından Çorum Haber Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenlerince karanfil bırakıldı.

Anma programına CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra gazeteciler ve yazarlar katıldı.

ÇORUM 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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