CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaparak, “Şu çok açık ve net bilinmesi gerekir. Bir santimetre toprağımıza göz dikenlerin gözünü oyarız ama başka ülkelerinde bir santim toprağında gözümüz olmaz” dedi.

CHP Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Suriye’ye başlatmış olduğu operasyon hem dünyanın gündeminde hem Türkiye’nin gündeminde olduğunu belirten Kaya, şehit haberlerinin anaların yüreklerini yakmaya başladığını ifade ederek, “Anaların gözyaşının dinmesi ve şehitlere Allah’tan rahmet dileyip geride kalanlara başsağlığı dilemekten başka çare bırakmayanlar utansın. Biliyorsunuz savaş öldürür, barış yaşatır” ifadelerini kullandı.

Her devletin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunu vurgulayan Kaya, ”Hiçbir devlet kendi sınırlarının korunmamasına müsaade etmez. Bunun içinde hiçbir ülkeden izin almaz. Bizimde hiçbir ülkeden izin almadan bu mücadeleyi kendi sınırlarımızı koruma hakkımız var. Ama ülkemizin sınırlarını kevgire döndürenlere bir bakmak gerekiyor. Ülke sınırları gerçekten kevgire döndü. Terör örgütleri Türkiye topraklarından Suriye’ye girişçıkış yaptılar. Türkiye’de elini kolunu sallayarak dolaşmanın silah taşıyan tırları topraklarımızdan geçerek terör örgütlerine ulaştırılmasına seyirci kalanlar kimler? Bu sorumlular hakkında bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Bunu seyredenler bugün terör örgütlerinden şikayet etme ve onların silahlanmasından şikayet etme hakları var mı?Artık bıçak kemiğe dayandı. AK Parti zaman kaybetmeden Suriye yönetimi ile ilişkiye geçmeli. Ankara ile Şam arasında barış köprüsü hızla kurulmalı. Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak için oraya hareket yapmadık. Doğru da değil. Şu çok açık ve net bilinmesi gerekir. Bir santimetre toprağımıza göz dikenlerin gözünü oyarız ama başka ülkelerinde bir santim toprağında gözümüz olmaz. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk’ten bunu böyle öğrendik” dedi.

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın kurulmasını isteyen Kaya, şunları kaydetti:

“Suriye hükümeti ile Ortadoğu’da barışın gerçekleşmesi için görüşmeye başlarsak Ortadoğu’daki kan gölünün duracağını herkes bilir. Ne Amerikan emperyalizmi, ne Rus emperyalizmi Ortadoğu’ya barışı getiremez. Ortadoğu’ya barışı getirecek tek güç Ortadoğu ülkeleridir. Yani Türkiye, Irak. İran ve Suriye. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı hızla kurulmalı. Genel Başkanımız bunu yıllardır öneriyor. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulsun ve oradaki sorunlar bu teşkilatla gündeme getirilsin. Ortadoğu’da bir tek ülke söyleyin bana Türkiye’nin yanında. İsrail karşımızda, Filistin’de onunla birlikte karşımızda. Suudi Arabistan, Mısır, Irak, İran karşımızda. Hangi komşu ülke bizimle yan yana. Komşusuyla iyi geçinemeyenlerin yalnızlığa terk edilmesi kaçınılmazdır. Yalnızlıktan kurtulmanın bir yolu var. Komşularımızla bir araya gelerek oturacağız. Ortadoğu’da barışı gerçekleştireceğiz. Biz sınırlarımızı korumak için emperyalist ülkelerden izin almak zorunda değiliz. Ortadoğu’da Barış ve İşbirliği kurulursa buna gerek kalmayacaktır. Savaşları körükleyip silah pazarlarını genişleten emperyalist ülkelerin oyununa gelmemeliyiz. Dünyada savaşı körükleyip silahı satanlar her an kenara çekilebilirler. Nitekim bugün Trump’ın kenara çekilme, YPG’ye çekil Türkiye sende dur demeye başladı. Şimdi bunlar geri çekilebilir ama biz Suriye halkıyla komşuyuz, kardeşiz dostuz. Asırlardır koyun koyuna yaşadık yaşamaya devam edeceğiz. CHP olarak yurtta barış dünyada barış politikamızın Ortadoğu’da hayata geçirilmesinden yanayız. Ortadoğu’da savaşarak değil barışarak hakların refaha kavuşacağını biliyoruz.”

