Yaralı Baykuş'a jandarma sahip çıktı

Çorum'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarındaki bir tarlada buldukları yaralı baykuş'a sahip çıktılar.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde önleyici kolluk devriyesi yapan Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İlçe'ye bağlı Çitli köyü yakınlarındaki bir tarlada yaralı baykuş gördüler. Yaptıkları kontrolde baykuşun kanadının kırık olduğundan dolayı uçamadığı tespit edildi. Yaralı baykuş Jandarma ekiplerince Mecitözü İlçe merkezinde bulunan veterinere getirilerek ilk tedavisi burada yaptırıldı. Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, veterinerde yapılan tedavisinin ardından Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÇORUM 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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