Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi 8'inci sokakta bulunan lokantanın mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden sanayi esnafı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.