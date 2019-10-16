Çorum'da muhtar ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek

ÇORUM'da merkez mahalle muhtarları ve öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı´na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Çorum'da merkeze bağlı 13 mahallenin muhtarı öğrencilerle, TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na destek için bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmetçiğe dua eden muhtar ve öğrenciler, asker selamı da vererek 'Barış Pınarı Harekâtı'na desteklerini iletti. Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, "Ülkemizin birliği, sınırlarımızın güvenliği için yapılan Barış Pınarı Harekatı´na katılan tüm güvenlik güçlerimize Allah, güç kuvvet versin. Sağ salim geri dönmelerini nasip etsin. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.

ÇORUM 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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