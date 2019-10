Çorum’un talepleri Külliyede masaya yatırıldı

Türkiye’nin Suriye sınırında devam ettirdiği ‘Barış Pınarı’ harekatına destek olmak ve Çorum Halkının her zaman Devletinin, Cumhurbaşkanı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduğunu göstermek amacıyla Ankara’ya çıkartma yapan AK Parti Heyeti, Grup Toplantısı öncesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldi.

AK Parti Çorum Millletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Külliye’de gerçekleştirilen toplantıda Çorum’un tek başına değil bölgesel bir büyüme hedeflediğini belirtti.

Anadolu sanayinde Çorum’un belli bir noktaya geldiğini vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, “1.2 milyar dolar gibi bir rakamla Samsun ve çevre illerin toplamından daha fazla ihracatımız var. Buna rağmen yıllardır yaşadığımız ulaşım sıkıntısını aşamıyoruz. Hava Limanı konusu çıkmaza girdi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bilgisi dahilinde olan bir konu bu. Biz altında tek başına 10 milyar dolar ve diğer sanayi alanlarında 5 milyar dolar ihracat hesap ediyoruz ama hava limanımız yok” diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan bu konuda Çorum’a yardımcı olunmasını istedi.

Çorum 17 yıldır AK Parti bayrağını dalgalandırıyor

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’da, Çorum’un öncelikli projelerinin bulunduğu dosyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sundu.

17 yıldır AK Parti bayrağını dalgalandıran Çorum’un, tüm imkanlardan faydalanmasını istediklerini dile getiren Ahlatcı, “Biz diğer illerin yararlandığı imkanlardan Çorum’un da faydalanmasını istiyoruz. Samsun, Tokat veya Yozgat’ta olanları kullanmak istemiyoruz. 560 bin nüfuslu bir ilin hükümetin tüm imkanlarını kullanmasını istiyorum” dedi.

Çorum’un psikolojik bir eşikte olduğunun altını çizen Ahlatcı, ulaşım sıkıntıları yüzünden bir çok fabrikanın kapandığını vurguladı.

Daha sonra Çorumun isteklerini bir bir sıralayan Ahlatcı; “İhalesi yapılmış ve yüzde 25’i tamamlanmış bir hava alanımız var bu yatırının devam ettirilmesini istiyoruz. Hızlı Tren konusu, bunu da çok önemsiyoruz. Delice, Sungurlu, Çorum hattı bunun programa alınmasını istiyoruz. Tuğla sektöründe iyi bir konumdayız, demir yolu ile samsun limanına bağlanırsa Çorum Lokomotif görevi üstlenir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat söz ettiği Acemi Birliği konusu ve yeni yapılan hastane nedeniyle boşaltılan önceki Devlet Hastanesi’nin, yeniden faaliyete geçmesi konusunda sağlık bakanımız ile önceden görüştük. 12 yıllık binanın C Bloğu’nda 250 yatak kapasitesi var. Mevcut hastane yoğunluğu kaldıramıyor. Yüzde 35 dışarıdan sevk alan bir hastane doğal olarak yetmiyor. Bizim önceliklerimiz bunlar.”şeklinde konuştu.

Çorum’un taleplerine hak veriyorum

Konuşmasında Suriye’de yaşanan harekat ile ilgili değerlendirmeler yaparak Çorumluların gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberlik ile nezaketinden dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Çorum’un taleplerine hak verdiğini vurguladı.

Havalimanı talebini bildiğini, bu konuda bir ön çalışma ve inceleme yaparak değerlendirmelerde bulunacağını ve takip edeceği sözünü verdiğini vurgulayan Oktay, Çorum’un ihracat rakamlarının da bu kadar üst düzeye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AnkaraÇorumSamsun Hızlı Tren projesinin Çorum’un en önemli yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Oktay, “Hızlı Trendemiryolu talebi hükümetin bir numaralı gündemindeki yerini koruyor. Bu proje hükümetimizin 11. Kalkınma Planı içinde yerini aldı. Yani bundan sonra sorunsuz şekilde ilerlemeye devam edecektir” dedi.

Son başbakan Çorum’a davet edildi

AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yusuf Ahlatcı daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlarla TBMM Şeref Kapısı önünde bir araya geldi.

Ahlatcı, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte eski Başbakan Binali Yıldırım’ı TBMM’deki odasında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İl Başkanı Ahlatcı, “Türkiye’nin 27. ve son Başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Partimizin 3. Genel Başkanı. Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı görevlerinde bulunarak her zaman Reis’imizin yanında dimdik duran Sayın Binali Yıldırım Bey’i ilimize davet ettik” dedi.

Eski Devlet hastanesi için Bakanlıktan heyet gelecek

Çorum’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılan eski Devlet Hastanesi’nin en azından bir bölümünün yeniden hastane olarak açılarak Çorumlulara hizmet vermesi adına girişimler sürüyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a da konuyu iletti. Ceylan ile Ahlatcı ayrıca TBMM’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da eski Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin durumunu bir kez daha anlattı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ahlatcı, eski hastanenin durumunu yerinde incelemek üzere Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyetin birkaç gün içinde Çorum'a geleceğini bildirdi.

İl başkanı Yusuf Ahlatcı; “MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile TBMM’sinde bir araya gelerek Çorumluların selamlarını ilettik. Eski Hastanemiz ile ilgili bir heyetin önümüzdeki günlerde geleceğini belirtti. Hemşehrilerimize selamlarını ve saygılarını sundu” dedi.

Çorum Havaalanı, Demiryolu ve acemi birliği konusunda kararlı

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Çorum ve Çorumlu için büyük önem taşıyan havalanı, demiryolu, acemi birliği ilgili büyük projenin bulunduğu detaylı bir dosya sunuldu.

Toplantıda AK Parti Çorum Millletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe ve belde belediye başkanları ile parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yeni yasama yılında düzenlediği ilk TBMM Grup Toplantısı’na Çorum Teşkilatları damga vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na destek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerine moral vermek amacıyla İl Başkanı Yusuf Ahlatcı öncülüğünde Ankara’ya çıkarma yapan Çorum heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaretinin ardından TBMM’ye de giderek AK Parti Grup Toplantısı’na da katıldı.

TBMM’de düzenlenen yeni yasama yılının ilk grup toplantısını, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte milletvekili sıralarında izlerken, ilçe başkanları, belediye başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve merkez ilçe mahalle teşkilatları yöneticileri de grup salonunun tamamına yakınını doldurdu.

Salona giren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Çorum seninle gurur duyuyor” gibi sloganlar atarak karşılayan Çorum heyetinin coşkusu Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ise doruğa ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunan Çorum heyeti daha sonra Erdoğan’ın gurup konuşmasını dinledi.

Çorum heyetine el sallayarak karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da katıldığı Türk Dünyası Konseyi Toplantısı başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan bir çok gelişmeye değinerek konuşmasında "5 devlet bir millet" vurgusu yaptı.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla devam ettiğini, hiç kimsenin Türkiye’nin taammüden hedef aldığı tek bir sivili bile gösteremeyeceğini, PKK/YPG ile birlikte DEAŞ ve FETÖ ile mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ÇORUM 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.