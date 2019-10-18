Sungurlu'da esnaf gününe yoğun katılım 130 esnafa 1 milyon 152 bin TL dağıtılacak

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası ’6. Esnaf Günü’ kampanyasına başladı.

Kampanyanın 48 hafta süreceğini ve kampanya sonunda toplam 1 milyon 152 bin TL’nin dağıtılmış olacağını söyleyen Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, "Bizlerde esnafız, yönetim kurulu arkadaşlarımızla ortak bir karar alarak esnaflarımız arasında bir gün düzenleyelim. Her hafta 5 esnafımızın bir nebze olsa sıkıntısını gidermeye çalışalım dedik. Esnaflarımızla birlikte 2014 yılında bir gün başlattık. Her hafta esnaflarımızdan 100’ er TL toplayarak biriken 24 bin TL’yi 5 esnaf arkadaşımıza 4 bin 800 TL olarak maddi anlamda destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlemiş olduğumuz güne 133 kadar esnaf arkadaşımız katılım göstermişti. Şimdi 6. kez aynı uygulamayı başlattık ve uygulamamıza 130 esnaf arkadaşımız katılım gösterdi. Her hafta çekiliş yaparak 5 esnaf arkadaşımıza toplanan parayı teslim ediyoruz. Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya esnaf arkadaşlarımız ciddi anlamda destek oldu kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

ÇORUM 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:23

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