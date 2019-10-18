Sungurlu’da genel güvenlik ve asayiş uygulaması

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına çok sayıda polis ve bekçi katıldı. Şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, suç unsuru taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Saat 20.00’de eski 112 yanında uygulamaya başlayan ekipler, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamasının yanı sıra el çantaları ve valizleri de kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada toplamda 90 şahıs sorgulanırken, 1000 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

ÇORUM 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.