Çorum’a “KOBİ Hastanesi” kurulacak Hitit Üniversitesi ve TSO tarafından hayata geçirilecek projeyle KOBİ’lerin sorunlarına çözüm aranacak

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sorunlarına çözüm üretmek amacıyla “KOBİ Hastanesi” kuracaklarını açıkladı.

Düzenlediği değerlendirme toplantısında üniversitesinin yeni dönem vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hayata geçirecekleri 'KOBİ Hastanesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmak üzere arayışa girdiklerini açıklayan Öztürk, akademisyenlerin teklifiyle TSO bünyesinde 'KOBİ Hastanesi' kuracaklarını açıklayarak, burada KOBİ’lerin yaşadıkları sorunlara alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Hastadoktor mahremiyetinde olduğu gibi KOBİ Hastanesi’nde firmaların bilgileri korunacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını vurgulayan Öztürk, firma yetkilileri ve uzmanlarımız arasında mahremiyet sözleşmesi imzalanacağını, işletmelerin sorunlarını çözecek bir ortam oluşturacağını açıkladı.

Proje kapsamın hizmet verilecek alanlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Rektör Öztürk, “Finansal araçları kullanmayı bilmeyen veya herhangi bir hukuki süreçle ilgili tıkanma yaşayan ya da kamu teşviklerinden nasıl yararlanabileceği, nasıl proje yazabileceği konularında fikir sahibi olmayan firmalara akademisyenlerimiz destek verecek. Burada firmaların sıkıntılarını çözecek, çözüme yardımcı olacak mekanizma kurulacak. Kliniklerdeki gibi bire bir tedavi uygulanacak. Bu gibi destekler olmadığı için kapanmak durumunda yada işi terk etmek durumunda olan işletmelere destek olacağız. Bu konuda adımlar atacağız. İş dünyamıza özellikle Çorumlu iş adamlarından gelen teklifleri değerlendirerek gerekli açılımları yapacağız” ifadelerini kullandı.

ÇORUM 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:23

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