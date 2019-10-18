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Rektör Öztürk’ten değerlendirme toplantısı

İHA

Rektör Öztürk’ten değerlendirme toplantısı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin yeni döneme ilişkin stratejik hedeflerini açıkladı.
Stratejik plan çerçevesinde üç temel kriterlerinin bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bunları uluslararasılaşma, ihtisaslaşma ve girişimcilik olarak açıkladı.
Hitit Üniversitesi’nin uluslararası bir üniversite olması gerektiğini dile getiren Öztürk, “Bunun içinde akademik camia ile bütünleşmesi, uluslararası öğrenci çeşitiliğini artırma ve aynı zamanda da gerektiğinde uluslararası düzeyde de işbirliğini artıracak şekilde bir yapılanma oluşturmamız gerekiyor. Anlaşmalarımız var. İşbirliğimiz var ancak somut adım atmakta sorun yaşıyoruz. Buna bağlı olarak biz uluslararası ilişkiler ofisi kuracağız. Ve bu çerçevede biz farklı başlıklarda uluslararası faaliyet alanımızı somut adımların atılacağı bir yapıya dönüştüreceğiz” dedi.
Nitelikli üniversite olmak için bazı alanlarda uzmanlaşmaları gerektiğini anlatan rektör Öztürk, “Buna bir markalaşma da diyebiliriz. Hitit Üniversitesi dendiğinde biz o üniversiteyi tanıyoruz. Bu alanda Hitit üniversitesi bir numaradır dedirtmemiz gerekiyor. Bunun içinde ne yapabiliriz diye akademisyenlerimizle, iş adamlarımızla görüş aldık. TR83 bölgesini de ele aldık. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum’un yer aldığı TR83 bölgesinde Çorum’u öne çıkaran temel alan makine ve imalat teknolojileri. Bu alanda her yönde öndeyiz. Hitit Üniversitesi’nin kapasitesiyle birlikte biz bu alanı biraz daha öne çıkardığımızda sadece bölgemizde değil Türkiye’de belirli bir noktaya gelmiş olacağız. Bize tanınan hakkı kullanarak Hitit Üniversitesi’nin YÖK nezdinde makine ve imalat teknolojileri noktasında ihtisaslaşma başvurusunu biz gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Üçüncü stratejilerinin ise girişimcilik ve nitelikli üniversite oluşturmak olduğunu anlatan Öztürk, “Girişimci üniversite oluşturma sadece eğitim ve araştırmayı kendi bünyesinde yapan değil o bünyeyi paydaşlarıyla da bütünleştiren üniversitedir. Girişim demek 3 lirayı 3 milyon liraya çıkarmak değildir. Girişimci üniversite, girişimcilerle buluşup onların potansiyelini artırarak gereğini yapmış olmasadır. Bu çerçevede bazı bölümlerimizi Organize Sanayi Bölgesi’ne çekmeyi hedefliyoruz. Teknokent’te firma sayımızı artırmak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de olmayan bölümleri kurmayı planlıyoruz. Birbirini destekleyen, sanayi ile iç içe olan projeleri ortak bir projeye dönüştürecek anlayışı yerleştirmeye çalışacağız. Buda bizim üçüncü nesil hedefimizi gerçekleştirecek. Stratejik planımızı 11. Kalkınma Planı ve 2023 vizyonuyla işleştirerek yapıyor olmamız bizi diğer üniversitelerden bir adım öne çıkaracak” diye konuştu.
Şehir içinde fakülteleri taşıdıklarında yeni alanlar açmaya niyet ve projelerinin hazır olduğunu belirten Öztürk, “Performansa dayalı bütçe sistemine geçtiğimiz için tavrımız net. Bütçe ve yatırım desteği sağlanırsa projelerimiz hazır. Tıp Fakültesi’nin gerekliliklerini tam olarak tamamlayamadık. Morfolji binası yok. İki yeni derslikle 3. sınıf Tıp öğrencilerine yer açtık. Tıp Fakültesi Çorum için çok önemli. Yayınlar çok iyi. Tıp Fakültesi’nin eksikliklerini gidermek için seferber olacağız. Yeni alanlarla mevcut eksiklikleri giderip kapasiteyi artırmamız, işleri tamamlamamız gerekiyor. Makro ekonomik dalgalanmalar nedeniyle SODESOKA gibi yeni kaynak temini alanları açmaya çalışacağız. TSO, ÇOSİAD, Belediye hep birlikte hareket ediyoruz. Hepimiz aynı ekonomik konjonktürden geçiyoruz. Hepimiz işbirliği yaparak Çorum’a güzel hizmetler yapabiliriz”

ÇORUM

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
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