Hitit Üniversitesi’nden “Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed” konulu konferans

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda “Bütün Yönleriyle Hz. Muhammed” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Peygamber efendimizin hayatı ve yaşadığı döneme ilişkin sunum yaptı.

Programda bir açılış konuşması yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sözlerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize Allah'tan yardım dileyerek başladı.

Türk askerini tanımlayan Mehmetçik adının, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan alındığını belirten Prof. Dr. Öztürk, “Dualarımızla, Mehmetçiğimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i bütün yönleriyle anlatmak için bir konferans süresinin yeterli olmayacağının altını çizen Prof. Dr. Öztürk, “Peygamberimizin en azından insan olarak, hayatının önemli dönemlerini, yaşadığı güzellikler ve zorlukları, hayatımıza yansıtacağımız güzelliklerini paylaşmak ve bunlardan ders çıkarmak üzere aramızda bulunan kıymetli Müftümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konferansta, Hz. Muhammed'in hayatına dair kesitler sunan İl Müftüsü Muharrem Biçer ise, “Hz. Peygamberi sevebilmek için onu iyi tanımak gerekir. Bazılarının yaptığı gibi putlaştırmadan, sıradanlaştırmadan içimizden biri olarak, onu en iyi şekilde sevmeyi öğrenmeliyiz” dedi.

Peygamber efendimizin kadınlara karşı nazik davrandığını, ölen kuşu için bir çocuğa taziye ziyaretine gidecek kadar duygusal biri olduğunu anlatan Biçer, “Peygamberimiz hayatı ölçülü yaşardı. İbadette de dünya işinde de ölçülü davranırdı” diye konuştu.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

ÇORUM 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

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