Ahlatcı’dan hastane ziyareti

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın hastane ziyaretleri sürüyor.

Parti yöneticileriyle birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Ahlatcı, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çorum’un sağlık hizmetlerinde bir merkez olduğunu dile getiren Ahlatcı, hastane yönetimi ve personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ÇORUM 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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