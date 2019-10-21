Çorum’dan kısa kısa Mahkumlar arasında kavga: 1 yaralı

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Çorum’da L Tipi cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde B.S, R.K ve C.K arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.S ve R.K. adlı hükümlüler C.K’yı darp etti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi yapılan C.K. daha sonra tekrar cezaevine gönderildi.

ÇORUM 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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