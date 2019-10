Hitit’ten büyük başarı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Daha iyi sıralamada yer alacak potansiyele sahibiz"

Hitit Üniversitesi, yüksek öğretim kurumlarının akademik performansının sıralandığı URAP listesine göre, 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite arasında ilk 10’da yer aldı.

2006 yılında kurulmasına rağmen, teknik donanımı ve personel altyapısını her geçen yıl daha iyi noktaya taşıyan Hitit Üniversitesi, akademik alandaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı verilerine göre, Hitit makale, atıf, toplam bilimsel doküman, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrenci sayısı gibi göstergeler baz alınarak 400449 puan aralığında yer almayı başardı. Bu puanla, 2000 yılından sonra kurulan arasında 85 üniversiteyi geride bırakanHitit Üniversitesi, geçen yıla göre 4 basamak yükselerek ilk 10'a girdi. Devlet üniversiteleri arasında da büyük bir başarı ortaya koyan Hitit, en fazla yükseliş gösteren üniversitelerinden biri oldu. HİTÜ, 2018 yılında 55. sırada bulunurken, bu yıl 45. sırada yer alma başarısını yakaladı. Hitit, ayrıca URAP Tüm Üniversiteler Sıralamasına göre ise 2018 yılında 67. sırada iken, bu yıl 11 basamak birden yükselerek akademik performansı en iyi 56. üniversite oldu. Tıp fakültesi bulunan üniversitelerin akademik alandaki performansını ayrıca değerlendiren URAP'ın bu kategorideki listesinde de HİTÜ, Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler arasında 43. Sıraya yerleşti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, URAP sıralamasının Türkiye'deki üniversitelerin akademik performansını ortaya koyan önemli bir ölçü olduğunu belirterek, bu sıralamada üniversite olarak her geçen yıl daha iyi yerlere gelmeyi başardıklarını söyledi.

Hitit Üniverstesi'nin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen, akademik alanda çok hızlı bir gelişme kaydettiğini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, "Altyapımızı güçlendirerek, üniversitemizi daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içindeyiz. Şu anda yakaladığımız bu başarı, üniversitemizin sunduğu imkanların yanı sıra öğretim elemanlarımızın gayreti neticesinde gerçekleşmiştir. Bu noktada tüm öğretim elemanlarımız ile idari personelimizi bu gayretlerinden ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hitit’i bulunduğu noktadan daha üst sıralara taşımak için çalışacaklarını vurgulayan Öztürk, "Üniversite üst yönetimi olarak idari personelimizle birlikte gerekli desteği sağlayarak daha başarılı çalışmalar için her türlü adım atma yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizin sahip olduğu potansiyel, öğretim üyelerimizin üst düzey nitelikleri dikkate alındığında ilk 10 içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekmektedir. Bu başarı bir anlamda bizi daha üst sıralara çıkma konusunda motive eden bir faktördür. İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına katma değeri yüksek üniversite hedefimize kararlılıkla ilerlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

ÇORUM 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.