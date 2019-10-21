Okulun 2'nci katından atlayan liseli kız, yaralandı

ÇORUM'da, lise 1'inci sınıf öğrencisi Ebru Y. (15), okulun 2'nci katındaki sınıfındaki pencereden kendisini attı. Beton zemine düşüp yaralanan Ebru Y. hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğlen saatlerinde, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Ebru Y., henüz bilinmeyen nedenle 2'nci kattaki sınıfının penceresine çıktı. Bu sırada durumu fark eden arkadaşları Ebru Y.'nin yanına gidip, kendisiyle konuşmaya çalıştı. İkna olmayan Ebru Y. kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ebru Y. kanlar içinde kaldı.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ebru Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



ÇORUM 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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