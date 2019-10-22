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Hitit Üniversitesi kapılarını annelere açtı

İHA

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen "Anne Üniversitesi" programı başladı.

Hitit Üniversitesi kapılarını annelere açtı

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenen “Anne Üniversitesi” programı başladı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Anne Üniversitesi ile kişisel gelişime katkı sağlamak ve aile içi iletişim, ebeveynlik ile çocuk gelişimi konularında anne ve anne adaylarına katkı sağlanması amaçlanıyor. Uygulama ile aynı zamanda koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi, bilinçli medya ve teknoloji kullanımı ile medya okuryazarlığı gibi konularda da farkındalık geliştirilmesi hedefleniyor.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, geçtiğimiz yıl başlatılan Anne Üniversitesi eğitimlerine 26 kadının katıldığını belirterek “Hedefimiz üniversiteye gitme imkanı olmayan kadınlarımıza, burada üniversite ortamında farklı boyutta hayata dair şeyler kazandırmak. Derslerde ele alınacak konular hayata dokunan konular” dedi.
Aile hayatında büyük önem arz eden sağlıktan hijyene, teknoloji bağımlılığından medya okuryazarlığına kadar birçok alanda verilecek eğitimlerin iki hafta süreceğini anlatan Prof. Dr. Baykam, anne ve anne adaylarına yeni ders döneminin büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek “Anne Üniversitesi projesi kapsamında 40'a yakın öğretim üyesi 26 kişiye ders verecek. Bu süre zarfında öğretim üyelerimiz sizlere kendi tecrübelerini aktaracaklar. Keyifli bir ders dönemi geçirmenizi ve yeni ders döneminin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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22 Ekim 2019 Salı

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