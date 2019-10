Evlik köylülerinden Barış Harekatı’na destek

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Evlik köyü halkı tarafından Köy Muhtarlığının öncülüğünde Barış Pınarı Harekatına destek olmak ve şehitleri yad etmek için köydeki bir tepeye dev Türk Bayrağı dikildi.

Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak isteyen köy halkı, Köy Muhtarlığının öncülüğünde köye bir anıt yaptırmak için harekete geçti. Köy Muhtarlığı önce köydeki bir tepenin adını “Önce Vatan Tepesi” olarak değiştirdi. Daha sonra o tepeye 26 metre yüksekliğinde bir bayrak direği dikildi. Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik ve şehitler için dalgalanacak bayrak düzenlenen törenle göndere çekildi. Törende şehitler için Kur’an okunarak dua edildi. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Türk Bayrağı göndere çekildi.

Köy Muhtarı Erdoğan Uysaler, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak istediklerini belirterek “Vatan için, Evlik Köyü olarak her zaman askerlerimizin yanındayız. Allah askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Barış Pınarı Harekatının bayrak ve toprak meselesi olduğuna dikkat çekti.

Milletin, Türk ordusunun her daim yanında olduğunu vurgulayan Gelgör, şehitler için anlamlı anıtı yapan Evlik Köyü halkına teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Hakan Alkan ise “Bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanını temsil ediyor. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karış toprağında Türk bayrağımız dalgalanmakta. Bu şunu göstermekte; bu toprakların ucuz elde edilmediğini, bir bedel ödendiğini göstermekte. Bu bedelin de kardeşlerimizin şehadetleri, şehitlerimiz sayesinde, gazilerimiz sayesinde bu bayraklar göndere çekilmiştir. Bu vatan için, bayrak için, ezanlar için canını, kanını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi; rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya Barış Pınarı Harekatının terör örgütü PKK’ya karşı yapıldığını dile getirdi.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesi için Türkiye’nin mücadelesinin devam edeceğini hatırlatan Kaya, “Barış Pınarı Harekatına 17 Ekim’de bu bölgedeki sivil halkın içine sızmış, onları kalkan yapan teröristlerin temizlenmesi için 5 günlüğüne 120 saat ara verildi. Bu şu demek değildir. Buradaki operasyon bizim PKK’yı yok etme mücadelemiz bitecek değil. Bir tane terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek ve bölgeyi temizleyeceğiz. Bölgemiz, üç bin kilometre öteden gelen insanların sözünün geçtiği bir bölge olmayacak. Burada sözü geçecek bir ülke varsa Türkiye’dir” diye konuştu.

Törenin ardından şehitler için okunan Hatmi Şerifin duası yapıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, daire müdürleri ve köy halkı katıldı.

