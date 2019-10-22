Çorum’da şehitlikler Belediye’ye emanet

Çorum Belediyesi şehit yakınlarını ve tüm Çorumluları mutlu edecek bir hizmet alanına daha imza attı. Belediye sınırları içerisindeki Şehitliklerin ve şehit mezarlarının bakımlarını artık belediye yapacak.

Çorum Belediyesi’nin sınırları içerisinde yer alan şehitlik ve şehit mezarlarının bakımını Çorum Belediyesi’nin yapması hususunda gerekli protokol Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın arasında bir protokolle imzalandı.

Şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonraki en yüce mertebe olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Zaman zaman bizlere şehit mezarlarının temizliği konusunda talepler geliyordu. Biz de ziyaretlerine gittiğimiz zaman onların şanına yaraşır bir kabir bakımıyla karşılaşmıyorduk. Bu memleket için canlarını, kanlarını hiçe sayarak şahadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerinin yeterince temiz, bakımlı olmaması bizim vicdanımızı rahatsız etti. Sayın Valimizle görüşerek, ‘Belediye olarak bu temizliği ve bakımı yapmaya gönüllüyüz’ dedik, gerekli hazırlıkları yaparak Valiliğimizle bu hususta bir protokol imzaladık” dedi.

Şehitlik gibi yüce bir makama biz ne yapsak az kalır, onlara borcumuzu hiçbir vefa örneğiyle ödeyemeyiz diyen Başkan Aşgın, “Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize rabbim sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Onların hizmetkarı olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

ÇORUM 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:27

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