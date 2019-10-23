Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü Ağaçlandırma sahasında hareketsiz şekilde bulunan “Arap tavşanı” koruma altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü Ağaçlandırma sahasında hareketsiz şekilde bulunan “Arap ...

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde ilk kez nesli tükenmekte olan "Arap tavşanı" görüldü.

Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü Ağaçlandırma sahasında hareketsiz şekilde bulunan “Arap tavşanı” koruma altına alındı

Çorum’un Alaca ilçesinde ilk kez nesli tükenmekte olan “Arap tavşanı” görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Arap tavşanı, koruma altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Akçaköy köyünde ağaçlandırma sahasındaki çalışmaları inceleyen Barış İrdeli, bir hayvanın hareketsiz şekilde yattığını fark edince çalışmayı durdurdu. Hayvanın bir süre sonra tepki vermesi üzerine İrdeli, Arap tavşanını Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Hayvanın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri ile temasa geçti. Her iki kurumun yaptığı incelemeler sonunda hayvanın nesli tükenmekte olan Arap tavşanı olduğu tespit edildi.
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, teslim alınan Arap tavşanı gerekli kontrollerin ardından doğaya tekrar bırakılacak.
Ağaçlandırma sahasında ölçüm yaptıkları sırada kovanın üzerinde değişik bir hayvan türü gördüğünü dile getiren Barış İrdeli, “Kovanın üzerinde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ben hayvanın ölü olduğunu zannederken hareketler yaptığını fark ettim. Soğuktan uyuştuğunu fark ettim. Araca götürdüm. Hayvan araçta ısınmaya başladıkça hareketlenmeye başladı. Hayvanın ne olduğunu bilmediğim için orman mühendisi arkadaşımı arayarak bilgi verdim. Arkadaşımda Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile görüştükten sonra hayvanı götürerek teslim ettim” dedi.

ÇORUM

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum’da şehitlikler Belediye’ye emanet
YEREL HABERLER Çorum’da şehitlikler Belediye’ye emanet
Evlik köylülerinden Barış Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Evlik köylülerinden Barış Harekatı’na destek
Hitit Üniversitesi kapılarını annelere açtı
YEREL HABERLER Hitit Üniversitesi kapılarını annelere açtı
Bebeği apartman boşluğuna atan liseli annenin 'akıl sağlığı' tespit edilecek
YEREL HABERLER Bebeği apartman boşluğuna atan liseli annenin 'akıl ...
Okulda turşu yaptılar
YEREL HABERLER Okulda turşu yaptılar
Sebze yüklü kamyon orta refüje devrildi
YEREL HABERLER Sebze yüklü kamyon orta refüje devrildi
AK Parti’den İHA’ya ziyaret AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “İşimiz de, sevgimiz de, sevdamız da Çorum”
YEREL HABERLER AK Parti’den İHA’ya ziyaret AK Parti Çorum İl Başkanı ...
Okulun 2'nci katından atlayan liseli kız, yaralandı
YEREL HABERLER Okulun 2'nci katından atlayan liseli kız, yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi
Hitit’ten büyük başarı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Daha iyi sıralamada yer alacak potansiyele sahibiz"
YEREL HABERLER Hitit’ten büyük başarı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Çorum’dan kısa kısa Mahkumlar arasında kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum’dan kısa kısa Mahkumlar arasında kavga: 1 ...
Yaralı geyik koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı geyik koruma altına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X