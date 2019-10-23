Çorumlu öğrenciler “1010 Kâşif” arasına katıldı Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir; “Proje ile teknoloji bağımlılığını önlemeyi hedefliyoruz”

Türkiye’de ortaokul çağındaki öğrencilerin eğitimine katkı sunmak ve gelecek nesilleri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için Kuveyt Türk’ün başlattığı “1010 Kâşif” projesi kapsamında Çorum’da öğrencilere eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliği kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu ve Osmancık Ahmet Çörekçi Yatılı Ortaokulu öğrencileri, sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi aldı.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, 1010 Kâşif ile teknolojinin bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedeflerken, sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının da yaygınlaşmasını önemsediklerini vurguladı.

Kod yazmanın teknolojinin yapı taşı olduğunu dile getiren AslanDemir, “Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla hareket ederek Türkiye’nin birçok şehrinde meraklı kâşiflerimizle buluşuyoruz. Özellikle yatılı bölge ortaokullarında eğitim vermeyi önemsiyoruz ve önceliyoruz. Proje kapsamında Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokuluve Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki çocuklarımızla buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Gittiğimiz her okulda olduğu gibi bu okullarda da öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu durum, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösterirken projemizin geleceği adına da bizlere ışık tutuyor” dedi.

“Proje ile teknoloji bağımlılığını önlemeyi hedefliyoruz”

1010 Kâşif Projesi ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarının altını çizen Aslan Demir, teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çekerek, “Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

ÇORUM 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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