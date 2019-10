AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Türkiye sıradan her hangi bir ülke değildir, artık bu ülke örs değil, çekiçtir” “Türkiye oyun kuran, oyunları bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkenin adıdır”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin sıradan her hangi bir ülke olmadığını belirterek, “Artık bu ülke örs değil, çekiç'tir. Türkiye oyun kuran, oyunları bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkenin adıdır” dedi.

TBMM’de gündem dışı söz alan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Barış Pınarı Harekatına ilişkin konuşma yaparken Karadağ Dostluk Grubu olarak Karadağ’a yaptığı ziyarete ilişkinde milletvekillerine bilgi verdi.

İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı soylu mücadelenin hem yurt içinde hem yurt dışında kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürdürüleceğini dile getiren Kavuncu, bu mücadelenin asli unsurunun terörü kaynağında kurutmak olduğunun altını çizdi.

Şantajlar ve tehditlerin Türkiye’yi haklı davasından asla vazgeçiremeyeceğinin altını çizen Kavuncu, bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekâtı’nın Türk milletinin desteğiyle hem sahada, hem masada, zafere ulaşacağını belirtti.

Türkiye’nin Ortadoğu'nun gözetleme kulesi olduğunu kaydeden Kavuncu, “Ortadoğu'da bütün yollar Türkiye'ye çıkar. Türkiye sıradan her hangi bir ülke değildir. Artık bu ülke örs değil, çekiç'tir. Türkiye oyun kuran, oyunları bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkenin adıdır.Türkiye’nin; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki asil ve dik duruşu, teröre karşı mücadelesindeki kararlılığı, ve milli menfaatlerini koruma konusundaki cesareti, bütün dünya tarafından tescil edilmiştir. Buradan milletin kürsüsünden, insan ve insanlık düşmanı PKK, PYD, YPG gibi bütün terör gruplarına, örgütlerine sesleniyoruz, gittiğiniz bu yolun sonu yoktur, karanlıktır, bu cadde çıkmaz sokaktır. Zira ne sizin ne de sizin ağa babalarınızın, hamuru vatan, millet, din, devlet sevgisiyle yoğrulmuş bölge halkını, kürt kardeşlerimizi, değerlerinden koparmaya asla gücünüz yetmez, yetmeyecektir” dedi.

PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin Amerika’nın maşası olduğunu vurgulayan Kavuncu, “Yıllar önce Diyarbakır’a gittiğimde ziyaret ettiğim Diyarbakır Ulu Caminin kitabesinde okumuştum. Diyarbakır’ın, bölgenin, bölge halkının İslamla tanışması İslamla müşerref olması ne zaman biliyor musunuz? 638 yılında. Yani peygamberimizin vefatından sadece 6 yıl sonra Hz. Ömer döneminde. 1381 yıldır yani 14 asırdır bölge halkı Kürt kardeşlerimiz Müslüman’dır. Bölge halkı, Kürt kardeşlerimiz adeta İslamla, İslamın doğuşuyla yaşıttır. Böylesine bir şeref herkese nasip olmaz. Zira yeryüzünde Mekke, Medine’den sonra en çok sahabe 541 sahabe kabri Diyarbakır’dadır. 7 Peygamber kabri buradadır, Diyarbakır’dadır. PKK, PYD, YPG terör örgütleri kimdir? Bunlar yıllarca güya Marksist, Leninist, din, iman, Allah peygamber düşmanı ideolojileriyle, güya Amerikan emperyalizmine, sömürüye Amerika’ya karşıydılar. Sonra ne oldu, sonra gittiler Amerika’nın kuklası, maşası, paralı askerleri, çapulcuları oldular. O ne yaptı, o da sizi kullandı, buruşturup çöp sepetine attı. Olan budur. Zira bütün piyonların sonu böyledir. Devletimizin haklı ve meşru gerekçelerle başlattığı Barış Pınar’ı Harekâtına, siyaset üstü bir yaklaşımla ve milli mücadele anlayışıyla destek vermek, her Türkiye vatandaşının ahlaki sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Karadağ Büyükelçiliğini hazırladığı program dahilinde TBMM Dostuk Grubunun Karadağ ziyareti hakkında bilgi veren Kavuncu, “Karadağ’ın başkenti Podgoritsa da ziyaret kapsamında, Karadağ Parlamento Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı, İnsan ve Azınlık Hakları Bakanı, Parlamento Başkan Yardımcısı ve Karadağ Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, ayrıca Karadağ TİKA Temsilciliği, Yunus Emre Enstitüsü Temsilciliği, Karadağ İslam Birliği Başkanlığı ve Ulçin Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir. Dost, kardeş ve müttefik ülke Karadağ da görüşmelerimiz, son derece samimi ve dostane bir hava içinde gerçekleştirilmiştir. Karadağ’da görüştüğümüz resmi, özel bütün taraflar ülkemizi, bölgedeki en önemli dost, müttefik ortaklarından biri olarak gördüklerini, Türk iş insanlarının Karadağ’a olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını, işadamlarımıza, yatırımlarında her türlü kolaylığın sağlanacağını da ifade etmişlerdir. Diğer taraftan görüştüğümüz Karadağlı tüm yetkililer; TİKA’nın hizmetleriyle Karadağ halkının gönlünü fethettiğini ve katkılarından dolayı şükran duygularını ifade etmişlerdir. Ayrıca Karadağ’lı yetkililer; 90’lı yıllarda Balkanlarda savaşın çirkin yüzüne şahit olduklarını ve savaş sırasında, ülke nüfuslarının 1/3’ü kadar farklı etnik ve dini gruplardaki mültecileri barındırdıklarını ve dolayısıyla Türkiye’nin teröre karşı verdiği haklı mücadelesini ve mülteciler konusunda sergilediği fedakarlığı takdirle karşıladıklarını belirttiler.” ifadelerini kullandı.

