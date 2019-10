Mandıra Filozofu Kargı’da sahne aldı

Mandıra Filozofu adıyla ünlenen Müfit Can Saçıntı Çorum'un Kargı ilçesi'de 'İtiraz ediyorum' adlı gösterisiyle seyirciyle buluştu.

İlçedeki bir düğün salonu’nda gerçekleşen gösteriyi yaklaşık 300 seyirci izledi. Kendiside aslen Çorumlu olan Müfit Can Saçıntı, daha önce Çorum’da hiç sahne almadığını, Kargı’dan böyle bir talep gelince çok heyecanlandığını belirterek, Kargı’da seyircilerle buluşmasına vesile olan Seri Spor Kulübü Başkanı Kemal Dümenci’ye teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi seyirciler ilgiyle izledi. Kargı’yı çok sevdiğini belirten Müfit Can Saçıntı, Kargı şivesine de kısa sürede uyum sağladı. 'Gargu ve Garguluları seviyom. Bizi böyük bir ilgiylen garşıladula. Herşeye garşuyum amma Garguya garşu değilim' diyerek herkesi güldürdü.

Gösterinin sonunda Müfit Can Saçıntı hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

