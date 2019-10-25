Kargı Devlet Hastanesine ‘’Dijital Hastane’’ unvanı verildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kargı Devlet Hastanesine ‘’Dijital Hastane’’ unvanı verildi.

İHA

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi HIMSS Avrupa ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yapılan, yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda, Dijital Hastane unvanı almaya hak kazandı.

Kargı Devlet Hastanesine ‘’Dijital Hastane’’ unvanı verildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi HIMSS Avrupa ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yapılan, yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda, Dijital Hastane unvanı almaya hak kazandı.
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada dijital hastane olma sürecinde hastane bilgi yönetim sistemlerinin kullanımı, tıbbi hataları ve sağlık masraflarını azaltma, ayrıca personel ve ekipman verimliliğini ile veri kalitesini artırma, iş akışlarını düzenleme, hastane yönetimsel süreçlerini destekleme ve farklı paydaşlar için gerekli raporların hazırlanması amaçlandığı belirtilerek, hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması konusunda önlemleri kapsayan bu sistem, kağıt ve röntgen filmi kullanımını azaltarak maliyetleri asgari seviyeye indiren, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine olanak sağlandığı ifade edildi. Sağlık alanında hız,güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane Kargı Ahmet Hmadi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi gereken şartları karşılayarak HIMSS 6 almaya hak kazandığının belirtildiği açıklamada, Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli (HIMSS Emram) olarak adlandırılan sistemin hastanemize entegre edilmesinin amacı; teknoloji, hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltmek olduğu ifade edildi.
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir,“hastanın başvuru sürecinden taburcu sürecine kadar uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedürler, dijital ortamdaki sisteme kayıt edilerek kağıt kullanımı önemli ölçüde azalmaktadır. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleştiği için sistem, doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tamamlamasını sağlamaktadır. Sağlık çalışanlarımızla ekip ruhu ile yoğun bir çalışma gayreti ile bu başarıyı elde ettik. Bu başarıyı sağlamamızda bizden desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr.Ömer Sobacı'ya ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İhsan Demirbaş'a hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇORUM

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Mandıra Filozofu Kargı’da sahne aldı
YEREL HABERLER Mandıra Filozofu Kargı’da sahne aldı
Kargı'da yeni eğitim yılında yapılacaklar masa yatırıldı
YEREL HABERLER Kargı'da yeni eğitim yılında yapılacaklar masa ...
Osmancık OSB’ye 8 fabrika kurulacak Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Osmancık OSB’ye yapılacak yatırımlarla işsizliğin önlenecek ve nüfus artışı hızlanacak”
YEREL HABERLER Osmancık OSB’ye 8 fabrika kurulacak Osmancık Belediye ...
Cumhuriyet Bayramını doğa yürüyüşü ile kutladılar
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramını doğa yürüyüşü ile kutladılar
Başkan Aşgın Emniyet müdürü Gülser'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Aşgın Emniyet müdürü Gülser'i ziyaret etti
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Türkiye sıradan her hangi bir ülke değildir, artık bu ülke örs değil, çekiçtir” “Türkiye oyun kuran, oyunları bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkenin adıdır”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Türkiye ...
Çorumlu öğrenciler “1010 Kâşif” arasına katıldı Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir; “Proje ile teknoloji bağımlılığını önlemeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Çorumlu öğrenciler “1010 Kâşif” arasına ...
Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü Ağaçlandırma sahasında hareketsiz şekilde bulunan “Arap tavşanı” koruma altına alındı
YEREL HABERLER Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü Ağaçlandırma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X