Kargı Devlet Hastanesine ‘’Dijital Hastane’’ unvanı verildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi HIMSS Avrupa ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yapılan, yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda, Dijital Hastane unvanı almaya hak kazandı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada dijital hastane olma sürecinde hastane bilgi yönetim sistemlerinin kullanımı, tıbbi hataları ve sağlık masraflarını azaltma, ayrıca personel ve ekipman verimliliğini ile veri kalitesini artırma, iş akışlarını düzenleme, hastane yönetimsel süreçlerini destekleme ve farklı paydaşlar için gerekli raporların hazırlanması amaçlandığı belirtilerek, hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması konusunda önlemleri kapsayan bu sistem, kağıt ve röntgen filmi kullanımını azaltarak maliyetleri asgari seviyeye indiren, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine olanak sağlandığı ifade edildi. Sağlık alanında hız,güven ve tasarruf devrimi niteliğini taşıyan dijital hastane Kargı Ahmet Hmadi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi gereken şartları karşılayarak HIMSS 6 almaya hak kazandığının belirtildiği açıklamada, Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli (HIMSS Emram) olarak adlandırılan sistemin hastanemize entegre edilmesinin amacı; teknoloji, hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltmek olduğu ifade edildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir,“hastanın başvuru sürecinden taburcu sürecine kadar uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedürler, dijital ortamdaki sisteme kayıt edilerek kağıt kullanımı önemli ölçüde azalmaktadır. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleştiği için sistem, doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tamamlamasını sağlamaktadır. Sağlık çalışanlarımızla ekip ruhu ile yoğun bir çalışma gayreti ile bu başarıyı elde ettik. Bu başarıyı sağlamamızda bizden desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr.Ömer Sobacı'ya ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İhsan Demirbaş'a hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇORUM 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:30

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