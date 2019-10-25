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Sokak ortasında tartıştığı eski eşi ve akrabasını bıçakladı

DHA

ÇORUM'da, Erdal Eker (39) sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Üstek'i (39) ve akrabası Nurcan Üstek'i (38) bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kadın hastanede tedaviye alınırken, polise teslim olan Eker, mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabası Nurcan Üstek ile alışverişten dönen Meryem Üstek, sokakta 6 yıl önce boşandığı Erdal Eker ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Eker elindeki bıçakla iki kadını yaraladı. Meryem Üstek ve Nurcan Üstek kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Kaçan Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KADIN MECLİSİNDEN TEPKİ
Ayrıca Çorum Kadın Meclisi üyeleri de hastaneye gelip, Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in yakınlarıyla ve doktorlarıyla görüşerek bilgi aldı. Çorum Kadın Meclisi sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat, olayı kınadıklarını belirterek, "Yine bir erkek şiddetiyle karşılaştık. Bu şiddette her gün bir yenisi ekleniyor. Bu durum bizim için gerçekten çok üzücü. Yaralı 2 kadın, yoğun bakımda, durumları ağır. Yakınlarıyla görüştük. Onların her zaman yanlarında olacağız" dedi.

ÇORUM

25 Ekim 2019 Cuma

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