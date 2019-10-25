Kaymakamlık kupası Cumhuriyet YBO'nun

Kargı Kaymakamlığı tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen voleybol turnuvasının bu yıl ki şampiyonu Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu (YBO) oldu.

Kargı Kapalı Spor Salonunda yapılan ve yaklaşık 1 haftadır devam eden turnuvada şampiyonluk için Yeni Mahalle ve Cumhuriyet YBO takımları kıyasıya mücadele verdi. Yeni Mahalle takımını tüm setlerde 3 puan farkla yenen Cumhuriyet YBO, Yeni Mahalle takımını 30 malup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Şampiyon Cumhuriyet YBO olurken, ikinci Yeni Mahalle, üçüncü Atatürk İlk Orta Okulu oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ise Sağlık takımı oldu.

Maçın sona ermesinin ardından ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törende en centilmen seçilen Sağlık takımına kupa ve madalyalarını Atatürk İlk ve Orta Okulu Müdürü Hamdi Özata, üçüncü olan Atatürk İlk Orta Okulu takımına kupa ve madalyalarını Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, ikinci olan Yeni Mahalle takımına kupa ve madalyalarını Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve şampiyon olan Cumhuriyet YBO takımına ise kupa ve madalyalarını Kargı Kaymakamı Hasan Taş tarafından verildi.

Kupa ve madalya töreninin ardından tüm takımlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

ÇORUM 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:30

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