Beltaş Çorumspor'a sponsor oldu

Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan BELTAŞ A.Ş. ile Yeni Çorumspor arasında 20192020 sezonu için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Halk ekmek fabrikası’nda düzenlenen imza töreninde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı Hamit Işık, Kulüp Genel Müdürü Kerim Süleyman Aydınel hazır bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü her zaman Yeni Çorumspor’un yanında olduklarını, destek olmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Lemzi Çöplü, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da söylemleri her zaman Yeni Çorumspor’a destek olmak adınaydı. Çorum’un ortak paydası olan şehrimizin takımına bu desteği vermekten mutluluk duyuyoruz. BELTAŞ A.Ş olarak 20192020 sezonu için sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Çorumsporumuzu ligde ki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Yakından takip ediyoruz ve aldıkları sonuçları da takdirle karşılıyoruz. İnşallah daha üst ligler de mücadele edeceklerdir. Başarılar diliyoruz” dedi.

Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı Hamit Işık ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. 2. Lig’de mücadele eden takıma verilen sponsorluk desteğinin önemine değinen Hamit Işık herkesi takıma destek olmaya davet etti. Işık konuşmasında “Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a BELTAŞ olarak verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız bu zamana kadar hep takımımızın yanında oldu. Ben buradan bir kez daha şehrimizin dinamiklerine seslenmek istiyorum. Sponsor olmak için herkesi destek olmaya Çorumspor’u ziyaret etmeye davet ediyorum. Çorumspor layık olduğu yere sizlerin ve Çorum’un destekleriyle gelecektir” ifadelerini kullandı.

Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı Hamit Işık ve Kulüp Genel Müdürü Kerim Süleyman Aydınel’e Halk Ekmek Fabrikası’nı gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ÇORUM 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:30

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