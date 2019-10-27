İskilip MYO öğrencileri fiden dikti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, fiden dikti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere bilgi verdi.

50 çam fidanını toprakla buluşturan İlk ve Acil Yardım ile Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri daha sonra Türk bayrağı ile birlikte Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı verdi.

ÇORUM 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.