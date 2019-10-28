Başkan Gür, Döğücü’ye yapılan saldırıyı kınadı

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Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Londra’da terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye yönelik saldırısını kınadı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Başkan Gür, “Teröre ve terör örgütlerine karşı haklı mücadelesini kararlılıkla sürdüren ülkemizin her zaman yanındayız. Hep birlikte bu tür saldırılara ve teröre karşı dik durmaya devam edeceğiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Sayın Şeyma Döğücü ve beraberindekilere karşı Londra’da yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, dik duruşu sebebiyle başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

ÇORUM 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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