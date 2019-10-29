Futsal turnuvası sona erdi

Sungurlu Kaymakamlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Liseli Genç Erkekler Cumhuriyet Futsal Turnuvasında Haydar Öztaş Anadolu Lisesi birinci, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Mahmut Atalay Kapalı Spor salonunda yapılan final müsabakası sonrası derece giren okullara protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Liseli Genç Erkekler Cumhuriyet Futsal Turnuvasında birinci olan Haydar Öztaş Anadolu Lisesi’ne kupasını Kaymakam Mitat Gözen, ikinci olan Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne İlçe Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Eyüp Bayraktar, üçüncü olan Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz ve dördüncü olan Sungurlu Fen Lisesi’ne Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen tarafından verildi.

ÇORUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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