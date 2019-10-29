Kaymakam Taş tebrikleri kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıl dönümü dolayısıyla Kargı Kaymakamı Hasan Taş makamında tebrikleri kabul etti.

Kargı Kaymakamı Hasan Taş beraberinde Belediye Başkanı Zeki Şen ile birlikte kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kabul törenine Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Taopal, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, resmi daire müdür ve amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

Tebriklerin kabulünün ardından Kaymakam Taş misafirlere ikramlarda bulunarak bir süre sohbet etti. Protokol üyeleri daha sonra ilçe meydanındaki kutlama törenlerine hareket etti.

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