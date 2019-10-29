Yetenek gençler spora yönlendiriliyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında İlçemizde seçilen öğrenciler antrenörler eşliğinde çalışmalarına Mahmut Atalay Spor Salonunda devam ediyorlar.

İlçe Spor Müdürü Halil Yurt, "Milli Eğitimin Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülmekte olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında ilçemiz de yapılan sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme seçmelerine katılan öğrencilerimizin çalışmaları izledik. Proje ile birlikte yeni yetenekleri keşfetmeye ve spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Proje çalışmaları Mahmut Atalay Kapalı Spor Salonunda devam ediyor.

Halil Yurt, proje ile amaçlanan sporun gelişmesi, tabana yayılmasını sağlamak. Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler istiyoruz. Tüm gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Bununla beraber, uyuşturucuyu ve terörü de önleyeceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız. Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle, yetenekli çocukların geç kalınmadan keşfedilmesinin ve Türkiye´nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesinin sağlanacak” dedi.

İlçe Spor Müdürü Halil Yurt, sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme çalışmalarına katılan öğrenciler ve antrenörlere başarılar diledi.

ÇORUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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