Çorum'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

ÇORUM'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

Kadeş Barış Meydanı´nda düzenlenen törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Çorum Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları´na katılmak için Çorum´a gelen yaklaşık 40 ülkeden 400 öğrenci de kutlamalara eşlik etti. Çorum Belediyesi'nin mehteran ekibi ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sunduğu jimnastik ve folklor gösterileri, ilgiyle izlendi.



ÇORUM 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.