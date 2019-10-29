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Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları başladı Çorum’da gerçekleştirilen olimpiyatlara 38 ülkeden ...

İHA

Türkiye Satranç Federasyonu'nun ev sahipliğinde, Çorum Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları Çorum'da başladı.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları başladı Çorum’da gerçekleştirilen olimpiyatlara 38 ülkeden 48 takım ve 400 sporcu katılıyor

Türkiye Satranç Federasyonu'nun ev sahipliğinde, Çorum Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları Çorum’da başladı.
Olimpiyatların açılışında konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Çorum’da çok önemli bir organizasyonun açılışını yaptıklarını belirterek, Dünya 16 Yaş altı Satranç Olimpiyatları’nın Dünya Satranç Federasyonu’nun en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle olimpiyatların ayrı bir önem kazandığını dile getiren Tülay, “Dünyanın dört bir tarafından gelen sporcuları, kafile başkanları ve yöneticilerini böylesine güzel ve anlamlı bir günde Çorum’da buluşturmaktan gerçekten çok mutluyuz. Yoğun bir ilgi ve katılım var. 38 ülkeden 48 takım 5 Kasım’a kadar mücadele edecekler. Şampiyonluk mücadelesi verilecek ama bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye’nin bu güzel şehrinde dünyanın değişik ülkelerinden gelen sporcular dostluklarını, arkadaşlıklarını geliştirsinler, tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek keşfetsinler istiyoruz” dedi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken dünyanın merkezinde, dünyanın çocuklarıyla buluştuklarını ifade etti. Aşgın, dünyanın merkezinin olan Çorum’un barışın, dostluğun, kardeşliğin yanı sıra sporun da merkezi olduğunu kaydetti.
Tarihte ilk kez yazılı barış antlaşmasının Hititler döneminde Çorum’da yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, “Dünyanın da en çok barışa kardeşliği olduğu bir günde böylesine güzel bir noktada Kadeş barış anlaşmasının yapıldığı noktada yeryüzünün bütün çocuklarını burada buluşturduğumuz için 6 kıtadan 38 ülkeden 400 sporcuyu burada buluşturduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Onur duyuyoruz. Kıvanç duyuyoruz. Salonda rengarenk çocuklar görüyorum. Yeryüzündeki tüm çocuklar mutlu olsun, gülsünler diyorum” şeklinde konuştu
Protokol konuşmalarının ardından yapılan ilk hamle ile olimpiyatların startı verildi. Olimpiyatlara 38 ülkeden 48 takım ve 2 GM, 9 IM, 64 FM, 13 WFM, 9 CM ve 9 WCM unvanlı olmak üzere 400 sporcu katılırken olimpiyatlar 5 Kasım tarihinde sona erecek.
Açılışa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, FIDE Teknik Delegesi Vadim Tyspin ve davetliler katıldı.

ÇORUM

29 Ekim 2019 Salı

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