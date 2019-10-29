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Çorum’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorum'da törenlerle kutlandı.

Çorum’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorum’da törenlerle kutlandı.
Kadeş meydanındaki kutlama töreninde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak Anadolu’yu işgal eden, milleti esaret altına almak isteyen Batılı emperyalist devletlerin planları, İstiklâl mücadelesi ile bozulduğunu belirterek; “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. Bu satıh bütün vatandır’ diyen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde binlerce şehit verdiğimiz Sakarya’da, Dumlupınar’da düşmanın 1000 yıllık planlarına geçit verilmememiştir” dedi
Milletimiz tarihinden aldığı iman ve güçle 96 yıl önce küllerinden yeniden doğduğunu hatırlatan Vali Çiftçi; “96 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesindeki yerini almıştır. Osmanlı varisi olan Türkiye Cumhuriyeti çoğulcu demokratik yapısı ile bütün vatandaşlarını barış içinde bir arada yaşamaları idealiyle tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak hedefiyle emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Cumhuriyet, kendi tarihi seyri içinde zaman zaman çalkantılar yaşasa da gelişerek günümüze kadar varlığını korumuştur. Benimsediği çoğulcu anlayış ile toplumumuzdaki bütün farklılıkların temsiline imkan tanıyan bir kimliğe bürünerek bütün kesimleri barış içinde bir arada yaşatan; tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet ülküsü etrafında geleceğe güvenle yürüdüğümüz demokratik bir ortam tesis etmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafyadır. Büyük devletlerin sıkıntıları da büyük olmaktadır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Gelişerek güçlenen devletimiz, dünyanın iddialı devletlerinden biridir.” ifadelerini kullandı.
Program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, AFAD ekipleri, Hitit üniversitesi Jimnastik Kulübü öğrencilerinin gösteriler ve kortej geçişinin ardından sona erdi.
Kutlamalar Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM

29 Ekim 2019 Salı

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