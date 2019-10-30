Sungurlu' da büyük cumhuriyet yürüyüşü 7'den 70'e yüzlerce kişi yürüdü

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, dispanser önünde toplanan grup, ellerindeki meşaleler ve bayraklarla bando takımı eşliğinde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden Atatürk Meydanına kadar yürüdü.

Atatürk meydanında şehitlerin anısına durulan saygı duruşu ve İstiklal marşından sonra Belediye Meclis üyesi İsmet Gülünay tarafından Kur'an tilaveti okunurken, Başkan Şahiner'de bir konuşma yaptı.

Abdulkadir Şahiner, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te Türk milletinin karakterine ve adaletine en uygun idare biçimi Cumhuriyet idaresidir diyerek Cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyet; Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet, 96 yıl önce yakılan bir meşaledir. Cumhuriyet, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir. Bu tarihi günde bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum. Yürüyüşümüze katılarak bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşerilerimize, Beden eğitimi öğretmeni Cevat Tütüncüoğlu yönetimindeki bando takımımıza ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Adulkadir Şahiner, Sungurlu İlçe Garnizon Komutan vekili Eyüp Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Özmen , İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz,İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ,İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Fazlı Koçak, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin,Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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