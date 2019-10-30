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Boğazını kestiği koğuş arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

DHA

ÇORUM'da L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşta, kendisi gibi hükümlü olan Fırat Tuncel'i (27) iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kesen Ünsal Ateş (35) ve kendisine yardım ettiği öne sürülen Çağrı Yasa'nın (25) yargılanmasına başlandı. Duruşmada olay anını soğukkanlılıkla anlatan Ünsal Ateş, öldürdükten sonra boğazını kestiği Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına kendisinin ve Yasa'nın lakapları olan 'Ateş' ve 'Çaki' yazdığını söyledi. Kişisel eşyasının çalındığı için cinayeti işlediğini söyleyen Ünsal Ateş, "Boğduktan sonra meyve bıçağı ile kafasını kesmeye çalıştım. Kafasını vücudundan...

ÇORUM'da L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşta, kendisi gibi hükümlü olan Fırat Tuncel'i (27) iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kesen Ünsal Ateş (35) ve kendisine yardım ettiği öne sürülen Çağrı Yasa'nın (25) yargılanmasına başlandı. Duruşmada olay anını soğukkanlılıkla anlatan Ünsal Ateş, öldürdükten sonra boğazını kestiği Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına kendisinin ve Yasa'nın lakapları olan 'Ateş' ve 'Çaki' yazdığını söyledi. Kişisel eşyasının çalındığı için cinayeti işlediğini söyleyen Ünsal Ateş, "Boğduktan sonra meyve bıçağı ile kafasını kesmeye çalıştım. Kafasını vücudundan koparmaya çalışırken Çağrı bana yardım etti" dedi.
Olay, 12 Mart günü Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-9 koğuşunda meydana geldi. İşlediği cinayet nedeniyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasını çeken Ünsal Ateş, 'kasten yaralama' hükümlüsü Çağrı Yasa ile birlikte, aynı koğuşta kaldıkları 'hırsızlık' suçundan hüküm giyen Fırat Tuncel'i, kişisel eşyasını çaldığı gerekçesiyle yattığı ranzada, iple boğarak öldürdü. Yapılan otopside, Tuncel´in kesici aletle boğazının da kesildiği tespit edildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hükümlüler Ünsal Ateş ve Çağrı Yasa, gözaltına alınıp sorgulandı. İkili, Çorum'dan alınarak başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Çorum Cumhuriyet Savcılığı, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'yaralama ve kesten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iki hükümlü hakkında iddianame hazırladı. İddianame Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İki sanık, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanıklar, olay anında yaşananları anlattı.
'YATIYORDU BOĞMAYA BAŞLADIM'
Olayı soğukkanlılıkla anlatan Ünsal Ateş, Tunceli'i boğarak öldürdüğünü, ardından meyve bıçağıyla boğazını kestiğini söyledi. Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına, kendi lakabı olan 'Ateş' ile Çağrı Yasa'nın lakabı olan 'Çaki' yazdığını belirten Ateş, "Fırat ile daha önce tartışmıştık. Başka bir arkadaşımın malzemesini çalmıştı, benim de malzememi çaldı. Bu nedenle onu öldürmeye karar verdim. O gün Fırat yatakta yatıyordu, kendisi uyanıktı, aşağıya çektim, iple kendisini boğmaya başladım. İçeriye kimse girmesin diye koğuşun kapısını bağladım. Boğduktan sonra meyve bıçağı ile kafasını kesmeye çalıştım. Kafasını vücudundan koparmaya çalışırken Çağrı da bana yardım etti. Cinayet sonrası da duvara isimlerimizi yazdım" dedi.
'DUVARA İSİMLERİ O YAZDI'
Çağrı Yasa ise Ünsal Ateş'in isteği üzerine ölen Fırat Tuncer´in boğazını çevirdiğini ifade ederek, "Duvara isimleri Ünsal yazdı. Fırat Tuncer daha önce başkalarının eşyalarını çalıyordu, Ünsal Ateş´in ailesinin fotoğrafını da çalmış. Ben sadece Ünsal bana 'Fırat'ın boğazını çevir' dediği için çevirdim. Ancak o sırada Fırat´ın ölü olup olmadığını bilemiyorum. Boğduğu için büyük bir ihtimal ölmüştür" diye konuştu.
Çok sayıda tanığın da dinlendiği duruşmada hakim, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
ÖLDÜRDÜĞÜ GALERİCİYİ GÖMMÜŞTÜ
Çorum'da 2014'te izinli çıktığı cezaevine dönmeyen Ünsal Ateş, buluştuğu galerici arkadaşı Ümit Şahin'i (32) öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı. Ateş, gözaltındaki sorgusunda tüfekle vurup öldürdüğü Ümit Şahin´in cesedini boş bir araziye gömüp, üzerine de taşlar koyarak mezar görüntüsü verdiğini söylemişti. 

ÇORUM

30 Ekim 2019 Çarşamba

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