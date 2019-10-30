Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların devam ettiği Şehitlikte incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Çorum Valiliği ile imzalanan protokol ile Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay ile AK Parti Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz haftalarda Çorum Valiliğimizle protokol imzalayarak Bel