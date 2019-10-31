Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyanın 6 kıtasından gelen sporcularla birlikte satrancın kalbi Çorum'da atıyor Dünya 16 Yaşaltı ...

İHA

Çorum Belediyesinin sponsorluğunda önceki gün başlayan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Dünyanın 6 kıtasından gelen sporcularla birlikte satrancın kalbinin Çorum'da atıyor.

Çorum Belediyesinin sponsorluğunda önceki gün başlayan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Dünyanın 6 kıtasından gelen sporcularla birlikte satrancın kalbinin Çorum'da atıyor.

29 Ekim’de ilk müsabakalarla başlayan Dünya 16 Yaşaltı Satranç Olimpiyatları'nda 38 ülkeden gelen sporcuların mücadele ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, turnuva sonunda ülkelerine kültür elçileri göndereceklerini ifade etti. Çorum’un tanıtımı açısından turnuvanın oldukça önemli olduğunun bir kez daha altını çizen Başkan Aşgın, “48 ülkeden 235 sporcu ve onların antrenörleri ile ailelerine ev sahipliği yapıyoruz. İlimizde çeşitli ülkelerinin sporcularının yanı sıra 5 Türk takımını da misafir ediyoruz ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün de 1 takımı mücadele ediyor. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak Çorum adına büyük bir şans olarak değerlendirilmeli. 115 ünvanlı sporcunun mücadele ettiği Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın 6 kıtasından ilimize gelen sporcular Çorum’u Çorumluyu tanıyacaklar ve bizlerin misafirperverliğinden ilimizin kültüründen bahsedecekler” dedi.

'Satrancın kalbi Çorum'da atıyor'
Dünya Satranç Federasyonunun çok büyük önem verdiği turnuva sayesinden satrancın kalbinin Çorum’da attığını belirten Aşgın “Turnuvanın başlaması ile birlikte satranç severlerin gözü kulağı Çorum’da olmaya başladı. Turnuvanın Çorum’da olduğunu duyanlar, Çorum’un sosyal ve kültürel özelliklerini araştırmaya başladılar. Satrancın kalbinin Çorum’da atması ilimizin adına çok büyük bir şans. Başarılı bir organizasyon gerçekleştirerek ülkemizin olimpiyat düzeyinde organizasyon yapabilme başarısına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

'Çorum'un tarihini yaşayacaklar'
Çorum’a gelen sporculara Çorum’u en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz bu çocukları aynı zamanda en iyi şekilde ağırlayacağız gittikleri ülkelerde şehrimizin bir barış elçisi, bir kültür elçisi olacaklar. Biz bu organizasyonun içerisine Hattuşa, Alacahöyük ve Çorum Müzesi'ni gezdireceğiz. Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı topraklarda onları yürüteceğiz. Barışın topraklarından alacakları ilhamla gittikleri yerlere Çorum’un kültür elçisi olacaklar Çorum’dan aldıkları güzellikleri taşıyacaklar öyle ümit ediyorum. Bir kez daha organizasyonun ilimize gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇORUM

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
YEREL HABERLER Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
Aşıklılı çocuklar leblebi ile tanıştı
YEREL HABERLER Aşıklılı çocuklar leblebi ile tanıştı
AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir araya geldi AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “2023 hedefimize birlikte yürüyelim”
YEREL HABERLER AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir ...
Mecitözü’ne ilk doğalgaz verildi Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar; “Doğalga Mecitözü için hayaldi, bu hayal bugün gerçek oldu”
YEREL HABERLER Mecitözü’ne ilk doğalgaz verildi Mecitözü Belediye ...
Gür’den Başkan Aşgın’a hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Gür’den Başkan Aşgın’a hizmet teşekkürü
Boğazını kestiği koğuş arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı
YEREL HABERLER Boğazını kestiği koğuş arkadaşının kanıyla duvara ...
Sungurlu' da büyük cumhuriyet yürüyüşü 7'den 70'e yüzlerce kişi yürüdü
YEREL HABERLER Sungurlu' da büyük cumhuriyet yürüyüşü 7'den 70'e ...
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, Çorum´da başladı
YEREL HABERLER Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, Çorum´da ...
Çorum’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Çorum’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları başladı Çorum’da gerçekleştirilen olimpiyatlara 38 ülkeden 48 takım ve 400 sporcu katılıyor
YEREL HABERLER Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları ...
Sungurlu’da Cumhuriyet bayramı çoşkusu
YEREL HABERLER Sungurlu’da Cumhuriyet bayramı çoşkusu
Çorum'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Çorum'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Yetenek gençler spora yönlendiriliyor
YEREL HABERLER Yetenek gençler spora yönlendiriliyor
Sobacılar havaların soğumasını bekliyor
YEREL HABERLER Sobacılar havaların soğumasını bekliyor
Kaymakam Taş tebrikleri kabul etti
YEREL HABERLER Kaymakam Taş tebrikleri kabul etti
Başkan Şahiner’den miniklere bayraklı rozet
YEREL HABERLER Başkan Şahiner’den miniklere bayraklı rozet
Futsal turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Futsal turnuvası sona erdi
Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes
YEREL HABERLER Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes
Kargı panayırı mehteran konseri ile başladı
YEREL HABERLER Kargı panayırı mehteran konseri ile başladı
Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı
YEREL HABERLER Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X