Çorum Belediyesinin sponsorluğunda önceki gün başlayan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Dünyanın 6 kıtasından gelen sporcularla birlikte satrancın kalbinin Çorum'da atıyor.



29 Ekim’de ilk müsabakalarla başlayan Dünya 16 Yaşaltı Satranç Olimpiyatları'nda 38 ülkeden gelen sporcuların mücadele ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, turnuva sonunda ülkelerine kültür elçileri göndereceklerini ifade etti. Çorum’un tanıtımı açısından turnuvanın oldukça önemli olduğunun bir kez daha altını çizen Başkan Aşgın, “48 ülkeden 235 sporcu ve onların antrenörleri ile ailelerine ev sahipliği yapıyoruz. İlimizde çeşitli ülkelerinin sporcularının yanı sıra 5 Türk takımını da misafir ediyoruz ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün de 1 takımı mücadele ediyor. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak Çorum adına büyük bir şans olarak değerlendirilmeli. 115 ünvanlı sporcunun mücadele ettiği Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın 6 kıtasından ilimize gelen sporcular Çorum’u Çorumluyu tanıyacaklar ve bizlerin misafirperverliğinden ilimizin kültüründen bahsedecekler” dedi.



'Satrancın kalbi Çorum'da atıyor'

Dünya Satranç Federasyonunun çok büyük önem verdiği turnuva sayesinden satrancın kalbinin Çorum’da attığını belirten Aşgın “Turnuvanın başlaması ile birlikte satranç severlerin gözü kulağı Çorum’da olmaya başladı. Turnuvanın Çorum’da olduğunu duyanlar, Çorum’un sosyal ve kültürel özelliklerini araştırmaya başladılar. Satrancın kalbinin Çorum’da atması ilimizin adına çok büyük bir şans. Başarılı bir organizasyon gerçekleştirerek ülkemizin olimpiyat düzeyinde organizasyon yapabilme başarısına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.



'Çorum'un tarihini yaşayacaklar'

Çorum’a gelen sporculara Çorum’u en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz bu çocukları aynı zamanda en iyi şekilde ağırlayacağız gittikleri ülkelerde şehrimizin bir barış elçisi, bir kültür elçisi olacaklar. Biz bu organizasyonun içerisine Hattuşa, Alacahöyük ve Çorum Müzesi'ni gezdireceğiz. Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı topraklarda onları yürüteceğiz. Barışın topraklarından alacakları ilhamla gittikleri yerlere Çorum’un kültür elçisi olacaklar Çorum’dan aldıkları güzellikleri taşıyacaklar öyle ümit ediyorum. Bir kez daha organizasyonun ilimize gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇORUM 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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