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Oğuzlar’a doğal gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih ...

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Biliyorsunuz şu anda 2 adet sondaj gemimiz var. Fatih ve Yavuz. Şimdi neredeler? Doğu Akdeniz'de. Onca tehdide rağmen bayrağımızı Doğu Akdeniz'de gururla dalgalandırıyorlar" dedi.

Oğuzlar’a doğal gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Şu anda Akdeniz’de iki adet sondaj gemimiz var, Fatih ve Yavuz. Şimdi neredeler? Doğu Akdeniz’de. Onca tehdide rağmen bayrağımızı Doğu Akdeniz’de gururla dalgalandırıyorlar”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Biliyorsunuz şu anda 2 adet sondaj gemimiz var. Fatih ve Yavuz. Şimdi neredeler? Doğu Akdeniz’de. Onca tehdide rağmen bayrağımızı Doğu Akdeniz’de gururla dalgalandırıyorlar” dedi.
Çorumgaz A.Ş. tarafından Oğuzlar ilçesinde yapımı tamamlanan doğal gaz boru hattında gaz verme işlemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törenle gerçekleştirildi. Çorum’a daha önce yaptıkları ziyarette Oğuzlar ilçesini doğalgaz ile buluşturma sözü verdiklerini hatırlatan Bakan Dönmez, “Bugün verdiğimiz sözü yerine getirmenin, milletimizin karşısına dimdik çıkabilmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Oğuzlar ilçemize, Oğuzlar’da yaşayan vatandaşlarımıza doğal gazı getirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz verdiğimiz sözün huzurunu sizler de konforunu yaşayacaksınız inşallah. DoğuBatı demeden memleketin her bir yerine hizmet götürmek için yarışıyoruz” dedi.
AK Parti’nin 2002 yılında iktidara geldiğinde hedeflerini bir sonraki seçim için hazırlamadığını vurgulayan Bakan Dönmez, AK Parti’nin birileri gibi günlük çıkarlar için değil, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hayaliyle yanıp tutuşarak, durmadan ‘aşk’ ile 2023’e, 2053’e ve 2071’e hazırlandığını belirtti.
Eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye kadar tüm alanlarda reformlar gerçekleştirdiklerini, bir çok ilke, rekora ve başarıya imza attıklarını kaydeden Dönmez, şehirleri, ilçeleri doğal gazla ile buluşturmanın bunun en güzel örneklerinden birisi olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin doğal gazı ilk kez 1987’de kullanmaya başladığını anlatan Dönmez, “2002’ye kadar 15 yılda sadece 6 şehirde vardı. Biz ise 2018 sonu itibariyle yani 16 yılda Türkiye’de doğal gazı olmayan şehir bırakmadık. 81 ilimizin tamamına bugün doğal gazı ulaştırdık. Sadece şehir merkezlerimiz mi? Hayır.527 ilçemizde de bu konforu vatandaşlarımızla buluşturduk. Böylelikle 50 milyondan fazla vatandaşımız şu anda bu konforu evinde, işyerinde ve okulda yaşıyor. Bunun için dağıtım ve iletim ayağında 2003’ten bu yana yaklaşık 25 milyar TL yatırım yaptık. Sadece doğal gazın dağıtımı değil. Aynı zamanda üretilmesi, satışı, depolanması, boru hatlarıyla taşınması gibi değer zincirinin diğer halkalarında da tarihi yatırımları hayata geçirdik. Her kış yaklaşırken tartışmalar alır başını giderdi. Bu kış soğukta mı kalacağız diye. Hamd olsun artık hepsi tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği meselesini çözdük” diye konuştu.
Yüklendikleri sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Bakan Dönmez, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla, ülkemizin denizlerinde ve karasında doğalgaz, petrol arama ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz şu anda 2 adet sondaj gemimiz var. Fatih ve Yavuz. Şimdi neredeler? Doğu Akdeniz’de. Onca tehdide rağmen bayrağımızı Doğu Akdeniz’de gururla dalgalandırıyorlar. Orada çalışmalarına son sürat devam ediyorlar. Allah’ın izniyle orada da ‘varsa mutlaka bulacağız’,82 milyonun hizmetine sunacağız diyoruz. Memleketin dört bir yanına hizmet götürmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bize oy versin vermesin her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var. Zaten 17 yılda yaptığımız her icraat bunu açık açık gösteriyor. Şimdi size soruyorum, Mecitözü’nü hangi parti yönetiyor? Hangi parti halka hizmet ediyor? Biliyorsunuz. Peki, biz oraya da bugün itibariyle doğalgazı getirmedik mi? Getirdik. Bizim milletimize verilmiş sözümüz var. Bizim bu millete âşık kadrolarımız var. 82 milyon biriz. Hepimiz Türkiye’yiz. Arap, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni demeden ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ diyoruz. Biz hizmet etmeyi seçtik. Çorum’a, Türkiye’ye hizmet etmeyi seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz. Milletimizin konforu ve sağlığı, ülkemizin bekası için ‘Durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Dodurga’ya ilk gaz verildi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorumgaz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM

01 Kasım 2019 Cuma

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