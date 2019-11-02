Demir kulenin bakımı endüstriyel dağcılara emanet

ÇORUM'da 70 metre yüksekliğindeki demir kulede, vincin ulaşamadığı noktalardaki bakım, onarım ve boya işlerini, 5 endüstriyel dağcı yapıyor. Dağcılar, iple sarktıkları kulede komando eğitimini aratmayan çalışmalarını, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sürdürüyor.

Gazi Caddesi'nde belediye tarafından 3 yıl önce inşa edilen, yerden 70 metre yükseklikteki demir kulede, vincin ulaşamadığı noktalardaki bakım, onarım ve boya işlerini, 5'i endüstriyel dağcı, 10 kişilik ekip yürütüyor. Zorlu meslekler arasında yer alan yüksek binaların dış cephe temizliği, bakım ve onarımı gibi pek çok işi korkusuzca yapan dağcılar, çalıştıkları kulede iş yoğunluğuna göre saatlerce kalıyor. Endüstriyel dağcıların, güvenlik önlemleri alarak, iple sarktıkları kuledeki çalışmaları da komando eğitimini aratmıyor. Ekipler, yerden metrelerce yükseklikteki çalışmalarını, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sürdürüyor.

'VİNCİN ULAŞAMADIĞI YERLERE ÇIKIYORUZ'

Endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan Musa Kızılırmak, mesleğinin riskli ama heyecan verici olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla birlikte dağcılık usulü ile cam silme, yalıtım, boya gibi pek çok işleri yapıyoruz. Vincin ulaşamadığı yerlere biz çıkıyoruz. 150-200 metre yükseğe çıkarak işlerimizi yapıyoruz. Çalışırken, çift hat bağlantı kullanıyoruz. 2 halatla iniyoruz. Tek halat ana emniyet, ikincisi ise yedek hat olarak kullanıyoruz. Birinci hatta sorun olursa, ikinci hattı kullanıyoruz. İşin yoğunluğuna göre 5-6 saat ipte kaldığımız da oluyor" dedi.

'İŞLERİNDE ÇOK DİKKATLİLER'

Kulede yürütülen çalışmalarda şantiye şefi olarak görev yapan Erdal Erol da, "Bu tür yerlerde boyama, izolasyon, engelli asansörlerinin çalışılır hale getirilmesi gibi işeri endüstriyel dağcı grubu ile yapıyoruz. Endüstriyel dağcılık sektöründe çalışan iple erişim uzmanları her zaman işlerini çok dikkatli yapıyor. Bizim de ilk önceliğimiz güvenlik önlemi. Bu konuya büyük hassasiyet gösteriyoruz" diye konuştu.



ÇORUM 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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