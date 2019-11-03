Belediye yöneticilerine 'İletişim Becerilerini Geliştirme ve Stres Yönetimi' eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye yöneticilerine 'İletişim Becerilerini Geliştirme ve Stres Yönetimi' eğitimi

İHA

Çorum Belediyesi birim müdürlerine yönetim Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile hizmet içi eğitim semineri verildi.

Belediye yöneticilerine 'İletişim Becerilerini Geliştirme ve Stres Yönetimi' eğitimi

Çorum Belediyesi birim müdürlerine yönetim Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile hizmet içi eğitim semineri verildi.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize ve finanse edilen ve Amasya Fimar Otel'de 13 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen eğitim kampına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil tarafından programın ilk gününde ‘İletişim Becerilerini Geliştirme ve Stres Yönetimi’ konulu eğitim semineri verildi.
Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil insanlara üslup ve yaklaşımın önemine değindi. Kişilerle ikili diyaloglarda beden dilinin öneminden söz eden Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil “Sözcükler dışında, yüz ifadeleri, vücut duruşu, kıyafetler, el ve kol duruşu, oturma biçimi, hitap şekli etkili iletişimde ve halkla ilişkilerde büyük önem arz eder. İletişimde beden dili ve ses tonun önemi oldukça önemlidir. İletişimde Söz yüzde 7, ses tonu yüzde 38, beden dili ise yüzde 55 etkilidir. İnsanlarla etkili iletişim etkili konuşma ve üsluba dayanır. Özellikle belediye gibi kurumsal kimliği olan çalışma alanlarında, vatandaşla doğru iletişim kurmanın, kuruma getireceği çok büyük faydalar getirir” dedi.
'Bütün personel eğitimden geçecek'
Amasya’da Türkiye Belediyeler Birliği’nin organizesi ve finansmanı ile gerçekleştirilen eğitim semineriyle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yıl sonuna kadar bütün personelin eğitimden geçeceğini belirtti. Çorum halkına en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Hemşehrilerimiz için aşk ile şevk ile gece gündüz çalışıyoruz. Sosyal hizmetlerimizle, alt yapı hizmetlerimizle, spordan kültüre bir çok alanda geldiğimiz günden bu zamana kadar bir çok hizmete imza attık. Hizmet kalitemizi artırmak adına eğitimin şart olduğunu, bütün personelin eğitim görmesi gerektiğini her zaman dile getirdim. Amasya’da masrafların tamamı Türkiye Belediyeler Birliği’nden karşılanmak suretiyle eğitim aldık. Eğitimimiz yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve motivasyon üzerine. İstiyoruz ki yöneticilerimiz büyük bir motivasyonla ve yönetim becerilerini geliştirerek şehrimizde daha güzel hizmetlere imza atsınlar. Altyapıdan sosyal hizmetlere, yardımlaşmaya, kültüre, fen işlerine bütün alanlarda hizmetin en güzelini versinler. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıklar. Bu eğitimlerimiz artarak devam edecek. Belediyemiz bünyesi içerisinde yaklaşık 2 bin çalışanımız var. Bu yılın sonuna kadar bütün personelimiz hemşehrilerimize hizmetin en iyisini vermek için eğitimden geçecekler. Hangi birime hangi eğitimi vermemiz gerekiyorsa o eğitimi alacaklar. Personelimizin dışında toplu ulaşımda görev yapan bütün şoförlerimizi eğitimden geçireceğiz. Bizim arzumuz şu eğitimin insanı yücelttiğini geliştirdiğini düşünüyoruz. Alanıyla işlgili eğitim alan personelimizin daha güzel hizmetler sunacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçteki hizmetlerimizin yanına personelimize eğitimi de koyuyoruz. Bu eğitimlerle beraber hemşehrilerimizi hizmetlerin. Çalışmaların en güzeliyle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Seminerin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil’e Çorum’un simgesi Saat Kulesi maketi hediye etti.

ÇORUM

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da silahlı kavga: 3 yaralı
Olimpiyatlar için Çorum'a gelen sporcular Hattuşa’yı gezdi
YEREL HABERLER Olimpiyatlar için Çorum'a gelen sporcular Hattuşa’yı ...
Kitap bağışı yapan Mehmetçiğe asker selamlı teşekkür
YEREL HABERLER Kitap bağışı yapan Mehmetçiğe asker selamlı teşekkür
Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sülük, maden işçileriyle bir araya geldi
Yabancı sporculardan Hitit tarihine yolculuk
YEREL HABERLER Yabancı sporculardan Hitit tarihine yolculuk
Demir kulenin bakımı endüstriyel dağcılara emanet
YEREL HABERLER Demir kulenin bakımı endüstriyel dağcılara emanet
Kazada kamyonetten fırlayan Ebrar öldü, anne ve babası yaralı
YEREL HABERLER Kazada kamyonetten fırlayan Ebrar öldü, anne ve ...
Oğuzlar’a doğal gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Şu anda Akdeniz’de iki adet sondaj gemimiz var, Fatih ve Yavuz. Şimdi neredeler? Doğu Akdeniz’de. Onca tehdide rağmen bayrağımızı Doğu Akdeniz’de gururla dalgalandırıyorlar”
YEREL HABERLER Oğuzlar’a doğal gaz verme işlemi törenle ...
Bakan Dönmez: Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı olduk
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz ...
Bakan Dönmez’den doğal gaz açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğal gaz'da arz güvenliği sıkıntımız kalmadı, bu kış vanalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı tartışmaları Türkiye için bitmiştir”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez’den doğal gaz açıklaması Enerji ve Tabii ...
Kargı güreşlerine 400 güreşci katılacak
YEREL HABERLER Kargı güreşlerine 400 güreşci katılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X