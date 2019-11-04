Sungurlu’da sopalı kavga: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı,

Olay, ilçeye bağlı Çavuşcu köyünde meydana geldi. İddialara göre, Hacı Mehmet İ. (55) adlı şahıs şakalaştığı Kemal K.’nın (66) kafasına bilinmeyen bir nedenden elindeki sopayla vurdu. Aldığı darbe sonucu bir anda yere yığılan Kemal K., Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale de kafatasında çatlak olduğu belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Kemal K., Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli Hacı Mehmet İ. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÇORUM 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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