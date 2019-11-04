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Çorum’da silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çorum’da silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
İddialara göre, Çomar barajında piknik yapan Bekir B. ve Erkan A. mesire alanında Hasan Ö. adlı şahıs ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ö., Bekir B. ve arkadaşı Erkan A.’ya ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan iki arkadaş olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bekir B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı ise jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM

04 Kasım 2019 Pazartesi

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